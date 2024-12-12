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調查局破獲「杜德偉」地下期貨詐騙集團 不法金流逾5億元

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局台中市調查處破獲以杜姓男子為首的地下期貨及證券集團，該集團總營業處設於南區住宅大樓內，從2023年至2024年間，不法交易金額達5億2300萬元，不法所得近9000萬元，集團客戶包含上班族、軍公教人員、工程師、自營商、銀行員及證券公司營業員，人數多達200人；全案經法院准予扣押杜男名下房地產共9筆，市值總計6300萬元，台中地檢署近日將偵結起訴。

台中市調查處發現，杜男自2014年起先後在台中市西屯區、南區等3處民宅內，設立地下期貨及證券總營業處所，經營預測台股期貨指數等期貨交易業務，以及用上市公司股票價格漲跌為標，進而與不特定賭客對賭，並由化名「金凱瑞」、「魏德勝」、「杜德偉」等業務向不特定大眾招攬，填寫基本資料與提供入出金銀行帳戶，即可加入會員。

會員可自行透過「TT2」網路平台操作，或透過電話及LINE聯繫廖姓等客服人員下單，主打免事先入金、免交割款。若客戶虧損達一定金額，則須依客服人員指示匯款至指定銀行帳戶，若客戶獲利則由客服人員匯款至客戶指定之銀行帳戶，且為躲避司法單位查緝，更透過第三方支付業者以虛擬帳戶協助收付出、入金等款項。

專案小組過濾資料，若客戶獲利頻繁會遭客服人員註記「贏錢關閉」等字樣，拒絕客戶繼續下單交易，若客戶賭品不佳，則會註記「輸不起 輸會盧」，亦會遭該集團拒絕下單交易。

因應近2年股市交易熱絡情形，杜男為滿足民眾下單需求，不斷地擴編營業員，依搜索現場查扣帳冊資料，2023年至2024年間，每月交易金額均逾千萬元、不法交易金額5億2377餘萬元。

據調查，交易標的期貨部分包含台灣加權股價指數、美國道瓊工業平均股價指數、那斯達克等指數等，股票部分則以臺灣上市、上櫃公司股票為交易標的，惟實際上均未至公開交易市場下單交易。

全案經台中地檢署指揮偵辦，杜男訊後以100萬元交保，其餘被告以2至5萬元不等交保。

調查局台中市調查處破獲地下期貨及證券集團。圖／調查局提供
調查局台中市調查處破獲地下期貨及證券集團。圖／調查局提供
調查局台中市調查處破獲地下期貨及證券集團。圖／調查局提供
調查局台中市調查處破獲地下期貨及證券集團。圖／調查局提供
調查局台中市調查處破獲地下期貨及證券集團。圖／調查局提供
調查局台中市調查處破獲地下期貨及證券集團。圖／調查局提供

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