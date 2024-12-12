獨／台中紅白單案大辦涉瀆職警 涉案警群組炮轟「人工開單」是禍首

台中地檢署從今年9月開始，偵辦第六警分局西屯所官警涉轉紅白單貪汙案，兩波行動已調查35名官警，多人交保，其中已調任太平警分局偵查隊長金桂明遭收押禁見，一名涉案交保的楊姓警員昨天在六分局群組開轟，質疑人工開單沒有效率，還徒留讓地方人士、警友的「見縫插針」的空間，期待電子逕舉系統早日上線，讓基層有免於關說的環境。市警局表示，相關系統已在建置中，明年有具體成果。

第六警分局西屯所因曾任職該處的官警，以紅白單轉換方式，讓民眾少繳罰單金額，檢調在今年9月、12月，展開兩波行動，帶回涉案35名官警，其中太平警分局偵查隊長金桂明曾任該所所長，屬於涉案人官階最高一位，昨天也遭台中地院裁定羈押禁見。

其中涉案的楊姓警員昨獲10萬元交保，稍晚即在六分局的內部LINE群組「601大家族」中開砲，期待電子逕舉告發系統能夠早日上線，造福基層的職涯，從警時同事誰沒遇過地方人士、警友會成員的關心罰單，常聽到「我認識你們誰誰誰」等語，因為派出所沒預算，分局給不了，基層找地方人士要資源，當事人不會因此而「靠勢（台語：仗勢）」嗎？

楊姓警員說，以西屯區違停案單量，還在用紙本是不是不合時宜？而且電子開單機都使用那麼久了，用電子開單逕舉卻是「閹割版」，增加「某些人」可以見縫插針的空間，某些人是誰也無需多言，大家都不是第一天當警察了。

楊姓警員無奈的說，希望此次能用我們這些人的鮮血和屍體，換一個「大家取締違停都不會被關說的環境」，接下來他可能無法當警察，倒不如把想說的說一說，反正都已經吃無敵星星，再不說沒機會。

楊姓警員昨天發布貼文的群組是第六警分局內部討論LINE群組，目前有400多人，部分成員是已調離六分局仍在群組內，該群組是讓警員、警官在內分享意見、公務宣導之用，該篇貼文一出，不少成員也用哭泣的表情符號回應，表達支持。