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台版地面師上演！台中婦慘遭騙7300萬 7棟房子被抵押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

彭姓男子為首的詐騙集團盯上台中退休的7旬葉姓老婦，以假檢警詐騙誆稱她被冒名洗錢，葉依指示交付4700萬元現金仍不夠，詐團又仿日劇「地面師」手法，帶葉去質押借貸名下7棟房產，再騙得2600萬元，葉損失7300萬元才知上當。

檢警查出，彭男和林姓女同夥2022年11月起假冒主任檢察官、警員等，多次致電向葉婦誆騙她被冒用名義涉嫌洗錢，需要交付現金、黃金以自清。葉因此上當同年11月、12月起連續，一直持續到隔年3月間，都以每筆69萬元至745萬元不等，不斷交付現金給對方。

彭等人見林婦好騙，再以同樣招數叫她交付名下房地產，並由林女擔任「中人」負責仲介土地質押借貸，2023年3月起林就帶葉婦多次前往地政事務所、民間公證事務所。

彭、林還要葉婦將名下位在台中4棟、基隆1棟及南投1棟，一共7棟房子全數設定抵押，金額落在10萬元至1750萬元不等，葉婦借貸到2600萬元後，又被詐團騙的團團轉，要她到台北市中山區松江路133巷內，使用對方提供的手機全程開擴音，依指示交給車手

台中第四分局指出，大墩派出所2023年5月接獲葉婦報案，葉表示事後才驚覺現金、名下7棟房產權被洗劫一空，警方查出該團多以北部為據點，報新北地檢署指揮破獲抓到彭姓男子等9人。

警方說，該詐團以彭男為首負責指派下線，其見葉婦對手機不熟悉，對外聯絡都靠家中市內電話，接到假檢警來電時慌張無從判斷真偽。

警方還發現，該團會以「保密協定」為由，阻斷婦人向外求助管道，更惡質的是為免葉婦提領大筆現金被銀行行員、警察詢問，還再三耳提面命每次小額提款，一但湊齊100萬時就派車手取款。

警方指出，彭等人見葉婦現金領光，轉而鎖定她名下不動產，騙去地政事務所做不動產質押登記，前後借貸高達2600萬，犯罪情節宛如日劇地面師真實上演，經統計葉婦一共遭詐4700萬元現金、7棟房產。

檢警查獲彭、林除了行詐台中葉姓婦人，另還對吳姓、陳姓老翁以類似手法行騙，法院就3案審理後依加重詐欺罪各判彭6年6月、併科罰金55萬元，判林3年、併科罰金20萬元。

台中第四分局長陳祥麟說明彭男為首詐團行騙手法。記者曾健祐／翻攝
台中第四分局長陳祥麟說明彭男為首詐團行騙手法。記者曾健祐／翻攝
葉姓婦人遭詐團狠騙7300萬元。記者曾健祐／翻攝
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房產 詐騙集團 車手

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