扯！油漆工缺錢上山偷拔整路號誌牌 400多面全當廢鐵賣

屏東縣一名楊姓男子疑缺錢花用，近日鎖定交通標誌鐵牌行竊，跑到嘉義縣山區把整路反光標誌都拔走，載到資源回收廠當廢鐵賣，警方在楊男家中查獲數十面道路標誌牌，依竊盜及公共危險罪案送辦。因共有400多面遭竊，損失金額約121萬元，警方將持續追查。

據了解，楊姓男子家住屏東縣，平時刷油漆打零工維生，因缺錢花用，開著一輛轎車四處行竊，專門鎖定偏僻山區道路，把整路標誌反光牌及方向導引牌拔去賣；近日有工程包商剛在嘉義縣草山村山區道路設置反光標誌牌，卻全都不翼而飛，才讓整件事曝光。

警方清查發現，嘉義縣番路鄉、中埔鄉及大埔鄉多處山區道路共有400多面標誌反光牌及方向導引牌遭竊，因山區監視器數量甚少，公田派出所副所長黃朝鍾連日在有限的監視器畫面，過濾上百輛可疑車輛，最終才鎖定住在屏東縣的楊姓男子。

警方表示，經專案小組人員向嘉義地方法院聲請搜索票，經多日搜尋跟監，在屏東縣九如鄉一處民宅，發現該名四處躲藏的楊男，當場起獲數十面標誌反光牌及涉案工具等證物。楊男坦承，因缺錢花用，而以Google街景圖搜尋目標，鋌而走險竊取至資源回收場變賣。