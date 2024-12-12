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逆轉！謝啟大在新黨群組指楊世光炒股騙錢 高院改判無罪

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新黨前立委謝啟大誹謗同黨黨員楊世光炒股，楊自訴謝婦加重誹謗罪，台北地院認定謝婦犯散布文字誹謗罪，判3月徒刑，台灣高等法院今逆轉改判她無罪。圖／聯合報系資料照
新黨前立委謝啟大誹謗同黨黨員楊世光炒股，楊自訴謝婦加重誹謗罪，台北地院認定謝婦犯散布文字誹謗罪，判3月徒刑，台灣高等法院今逆轉改判她無罪。圖／聯合報系資料照

新黨前立委謝啟大在「新黨群組」指同黨黨員、主持人楊世光炒股票，楊自訴謝婦妨害名譽，謝反告楊誣告；台北地院認定謝婦犯散布文字誹謗罪，判3月得易科罰金之刑，楊無罪。謝啟大上訴，台灣高等法院今逆轉無罪。

謝啟大2023年8月27日上午在「新黨第10屆黨代表通訊錄」的LINE群組內，傳送「楊世光在台灣又以公開幫助他人炒股票方式，讓信任他的人，投入的錢無法拿回！」「請大家告訴大家！不要把錢放在楊世光指定代炒股票的帳戶中！」「楊世光在大陸已經被追訴」等文字，群組28名成員都看得到，楊自訴謝婦誹謗，她則反訴楊誣告。

謝啟大否認犯罪，辯稱她指摘楊世光涉在大陸違法操作股票的言論，台灣有媒體報導過，楊當時為新黨推出的總統候選人，楊的行為有害黨譽；謝說，楊經營YouTube頻道「楊世光在金錢爆」，訂閱人數43萬人，楊是公眾人物，作為可受公評。

北院認為謝啟大的言論使閱覽的人對楊世光產生負面觀感，損害楊的名譽；她稱發文前經合理查證，但她所提的證據，卻不值得採信。北院認為，謝啟大與楊世光互不相識，卻在群組毀損楊的名譽，她之前有犯誹謗罪判刑確定執行完畢的紀錄，考量她自述台大法律研究所碩士、有律師執照、曾任法官、立法委員，依法判刑。

謝啟大不服氣，上訴高院，高院審理後今撤銷一審有罪判決，改判她無罪。

謝啟大反訴楊世光誣告罪部分，一審認為楊不具誣告故意及使謝受刑事處分意圖，不構成違法要件，謝的舉證也不能證明楊犯罪，判無罪。楊因一、二審都無罪，可望無罪確定。

新黨 楊世光 炒股

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