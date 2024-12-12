K歌「開錯門」惹不滿…海大馬籍學生遭砍死 莽男判刑11年

男子陳志鴻持刀殺死海大馬來西亞籍學生，基隆地院依傷害致死罪判陳11年徒刑、傷害罪判4月得易科罰金之刑，台灣高等法院今駁回上訴。記者邱瑞杰／翻攝

台灣海洋大學馬來西亞籍學生2023年到KTV唱歌，為打工同事餞別，卻與不同包廂的男子陳志鴻等人因「開錯門」不快，離去時又發生碰撞口角，遭陳持折疊刀砍死。學生母親原買機票來台找兒子旅遊，竟接骨灰回家，基隆地院批陳手段凶殘，視人命如草芥，依傷害致死罪判11年徒刑、傷害罪判4月得易科罰金之刑。台灣高等法院今駁回上訴。

陳志鴻有多次傷害前科，隨身攜帶刀械。2023年11月14日晚間，馬籍學生（21歲）與多名友人到基隆仁二路凱悅KTV唱歌，替同事餞別，陳志鴻（26歲）也與多名友人來唱歌，後來馬籍學生、張姓及許姓友人酒後互相推鬧，不慎撞進陳的包廂內，雖不斷道歉，但雙方已有不快。

隔天凌晨4點，雙方結帳完畢等候離去，又爆衝突，陳志鴻拿折疊刀刺殺馬籍學生腿部2刀，再割斷動脈，學生送醫不治。

基隆地院審理時，死者姊姊透過視訊哽咽說，父親於新冠疫情期間去世，原本母親很高興弟弟畢業回來有大好前途，沒想到失去丈夫後連兒子也沒了，打擊沉重。

公訴檢察官指出，陳志鴻僅為雞毛蒜皮的小事就與他人發生衝突，性格暴戾，隨身攜刀在身，有高度的攻擊性跟危險性，先前有許多案件都判拘役或跟被害人和解，沒因前案獲任何教訓。

案經上訴，高院審理後今維持一審見解，判上訴駁回，其中傷害罪部分確定，傷害致死罪仍可上訴。