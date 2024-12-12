拿刀斷尾、切碎…情緒不佳虐死2倉鼠 男飼主遭緩起訴處分

小倉鼠模樣萌翻網友，北市竟有飼主持刀切碎倉鼠致死。圖/非本案、取材自X平台

李姓男子今年9月間因情緒不佳，涉嫌玩弄日前領養的2隻倉鼠，待2隻倉鼠不會動，竟掏出小刀切割1隻倉鼠尾巴，再拿小刀「切碎」另1隻倉鼠，導致該老鼠死亡，並帶著2隻倉鼠至醫院救治。台北地檢署偵結，依違反動物保護法給予緩起訴處分，支付公庫3萬元。

緩起訴指出，李男日前在網路上領養2隻倉鼠養在北市信義區住家，但他因情緒不佳，涉嫌玩弄倉鼠，待2支倉鼠不會動後，拿出小刀切割1隻倉鼠尾巴，再拿小刀「切碎」另1隻倉鼠致死。李男犯後帶著2隻倉鼠到醫院就醫，醫院通知動保處此事。

李男到案後坦承犯行，他供稱情緒不佳才會玩弄倉鼠，拿刀欺切割倉鼠。檢方認定，李男違反動物保護法第25條第1款宰殺、傷害動物致動物死亡及肢體嚴重殘缺罪，考量他坦承犯行深表悔悟，給予緩起訴處分，緩起訴期間1年，支付付公庫3萬元。