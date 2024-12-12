正妹網紅柯莉絲汀自曝曾遭霸凌憂鬱 勉勵勵志中學少年翻轉生命

嘉義經營臉書美食部落客網紅正妹柯莉絲汀（右），身材火辣，神似美女主播蔡尚樺，登上PTT表特版，日前受邀到法務部矯正署勵志中學，擔任講師，分享人生創業過程。圖／柯莉絲汀提供

嘉義經營臉書美食部落客網紅正妹柯莉絲汀，身材火辣，神似美女主播蔡尚樺，登上PTT表特版，日前受邀到法務部矯正署勵志中學，擔任講師，分享人生創業過程，她說，一路走來經歷言語霸凌，不被看好，也經歷憂鬱症，甚至一度希望一覺不醒，藉基督教信仰翻轉生命。

柯莉絲汀分享，她過去是不愛讀書循規蹈矩孩子，出社會後沒有像長輩說的乖乖待在1間公司到退休，甚至還裸辭行銷主管工作，後續才投入自媒體經營。

經營自媒體7年，她也投入其他副業創業，包括娃娃機、販售女裝電商，後來都收起來了，但是她認為只要有從中學到，那失敗就不是失敗。因此那些養分也變成她後續協助客戶經營電商行銷心得與想法。

她經歷過言語霸凌，不被看好，經歷過憂鬱症，甚至一度希望自己一覺不醒。但她始終藉基督教信仰，自己是上帝眼中很美好創造，來到世界上一定有用途，一定能做點什麼讓世界變得更好。

她鼓勵少年們，不要被世界定義的成功與失敗侷限，只要從現在願意開始，生命都有可能翻轉。網紅柯莉絲汀擔任行銷講師，現任嘉義青創工商聯盟理事長、嘉市觀光宣傳大使，講座除分享經營自媒體趣與辛苦的，更加入她創業失敗及如何走過憂鬱症心路歷程。

即將重返社會的小麗（化名）說，「第一次聽2小時演講不想睡覺，老師分享故事接地氣，打動我，我對社群經營有興趣，現在有想法知道離開後可以怎麼做了。」

勵志中學校長林家如說，勵志中學許多學生都聰明活潑，但把才能放到不對地方，最後才變成犯罪，透過網紅講師分享，希望讓他們知道年輕不該賺快錢，而該將創意發揮在正確地方，將邀請柯莉絲汀加入勵志夢想學院講師，規畫系列自媒體與生命教育課程，提供觸法少年翻轉生命契機。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

嘉義經營臉書美食部落客網紅正妹柯莉絲汀，身材火辣，神似美女主播蔡尚樺，登上PTT表特版，日前受邀到法務部矯正署勵志中學，擔任講師，分享人生創業過程。圖／柯莉絲汀提供