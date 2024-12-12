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嫌基隆市公車老舊…婦人罵司機「垃圾」3次 代價5萬9

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

不滿基隆市公車老舊，一名婦人罵司機垃圾3次下場慘，代價5萬9。本報資料照門
不滿基隆市公車老舊，一名婦人罵司機垃圾3次下場慘，代價5萬9。本報資料照門

基隆公車市政府正在逐年汰舊換新，去年11月張姓婦人搭乘市公車403路線時，因不滿公車老舊，當著其他乘客的面，在公車上，接連3次以「垃圾」辱罵黃黃司機。法官依妨害名譽罪判張婦拘役59天，可易科罰金，如以1天1千元折算，代價是5萬9千元。

基隆地院判決書指出，張婦去年年11月2日上午10時19分許，搭乘由黃姓駕駛基隆市公車403路線，行經基隆市七堵區自治街口時，因不滿公車老舊，在不特定多數人得以共同聽聞之該公車內，接連3次以「垃圾（閩南語)」辱罵黃姓司機。黃姓司機向警方提告，檢方也偵結起訴。

張婦只坦承有搭黃姓司機開的403號公車，但否認公然侮辱犯行，她辯稱沒有辱罵司機，那些話都是他自己講的。

法官審理時當庭勘驗公車監視錄影畫面，清楚錄下辱罵字眼，一開始司機對張婦說，「坐免錢的，還給人家買車咧，有車得坐就偷笑了，還嫌。」張婦回稱「你說什麼，你做人家司機還那麼囂張。」

接著張婦對司機人稱，「垃圾，給我坐免錢的又怎樣」、「你垃圾。」隨後司機對張婦說，「你公然侮辱吼，你罵我垃圾沒關係，我等一下叫警察去你家找你。」法官認定張婦確實有罵黃姓司機「垃圾」3次。

法官指出，刑法的公然侮辱罪，是指以語言（或舉動）在公共場所向特定之人辱罵，為其他不特定人可以聞見的情形。而其語言（或舉動）的含義，又足以減損該特定人的聲譽者而言，因與人發生爭執，而心生氣憤、不滿，出言譏罵對方，已具針對性，已非開玩笑、或口頭禪，使該特定人感覺人格遭受攻擊，貶損名譽及尊嚴評價。

法官說，罵人「垃圾」，依社會一般人對於該言語認知，有蔑視他人人格、貶抑其人格尊嚴，具有輕蔑、鄙視及使人難堪的涵義。張婦僅因不滿公車老舊，任意辱罵人，證據明確還否認犯行，非常不足取，因此判決拘役59天，可易科罰金。

公然侮辱 公車 基隆

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