影／微型電動二輪車上路未掛牌 樹林警半小時取締3起
今年11月30日起全面實施微型電動二輪車領牌規定，新北市樹林警分局山佳派出所員警半小時就取締3起微型電動二輪車上路未懸掛車牌，均依規定當場開單告發並將車輛移置保管。樹林警方統計自11月30日至12月9日，針對微型電動二輪車未依規定領用牌照行駛共取締46件。
樹林警分局表示，由於轄區內公司、工廠林立，多數外籍移工眾多，分局長林國民於新法上路前就特別指示所屬於臉書粉絲專頁上架多國語言的宣導圖卡，除了中文、英文外，也有泰文、越南文、印尼文等，並透過多方大力宣導，期望達到「人人看得懂」的宣導效果，協助來台工作的外籍朋友熟悉並遵守新法規，以確保行車及用路人安全。
樹林警分局呼籲，「微型電動二輪車」新法已於今年11月30日正式上路，提醒民眾應使用合法掛牌的微電車上路並完成強制汽車責任險的投保，騎乘者除必須年滿14歲，還必須配戴安全帽，不酒後駕車，遵守相關交通規則，尚未完成領牌微電車，不得行駛，也不得停放於道路，並應盡速完成領牌作業，以免違規受罰。
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