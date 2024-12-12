聽新聞
0:00 / 0:00

台南警官妻座車 涉掛偽造車牌

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導

台南警官涉掛偽車牌遭送辦，市警局表示會視檢方偵辦結果勿枉勿縱處置。圖／本報資料照
台南警官涉掛偽車牌遭送辦，市警局表示會視檢方偵辦結果勿枉勿縱處置。圖／本報資料照
偽造車牌氾濫，警政署下令全面查緝，台南市一名二線三星警官妻子名下座車，日前卻被當地警方查獲懸掛偽造車牌；據了解，車子平時夫妻代步使用，二人到案喊冤，供稱遭陷害，但檢方認為供詞可疑，依偽造文書罪嫌偵辦，市警局也進行內部調查。

據了解，台南市警永康分局警員上月間執行巡邏勤務，發現路旁一輛車輛懸掛車牌號碼十分可疑，經電腦查證確認為偽造車牌。再深入追查，發現車主登記在台南市某二線三星警官妻子名下，車子平日由夫妻二人不定期代步使用。

警方發現時車上無人，事後通知警官帶妻子到案說明，詢後一併依偽造文書罪嫌送辦。

據了解，該名警官和妻子在檢警偵訊時均供稱，車子平常放在住處附近，因工作忙碌常一放好幾天，不知道遭人懸掛偽造車牌，懷疑是被人陷害，懇請檢方深入釐清還二人清白。

檢方認為二人有些說法不合理，避重就輕，疑點重重，通知該警官所屬單位展開內部調查中。

台南市警局昨晚表示，全案是上月十六日函送檢方，目前仍在偵辦階段，市警局基本立場是毋枉毋縱，除維護同仁權益外，若同仁涉案，一定嚴辦到底，會在檢方偵辦結果後進一步處置。

偽造文書

延伸閱讀

查高雄「校園版黃子佼」狼師 幕後女警獲獎今亮相

5年都做同療程！女打電波醫美突送命 診所3人到案檢警今午相驗

警政署前署長張四良今告別式 總統府褒揚表彰貢獻

三星釋出One UI 7測試版 AI功能升級

相關新聞

台版柬埔寨奪3命 2幹部無期定讞

台版柬埔寨案」詐騙集團涉囚禁六十一名帳戶提供者，造成三人死亡，一審判廿九人有罪，集團核心幹部「Ｓ姐」傅榆藺、「茶董」陳樺...

潤寅詐貸案扯出案外案…收賄吃案 前調查官仍判12年

潤寅詐貸案扯出調查局台北市調查處退休調查官郭詩晃涉收賄五百萬元「吃案」，還被控商請有富建設董事長洪村騫關說升等；台北地院...

中警交通罰單圖利案／涉授意改罰單 偵查隊長收押

台中地檢署偵辦員警取締交通違規，涉將開立白單轉為罰款較低紅單，涉嫌圖利，前天約談太平警分局偵查隊長金桂明等廿三人；多人證...

台南警官妻座車 涉掛偽造車牌

偽造車牌氾濫，警政署下令全面查緝，台南市一名二線三星警官妻子名下座車，日前卻被當地警方查獲懸掛偽造車牌；據了解，車子平時...

寶林中毒案 30人團訟 求償近3億元

「寶林茶室」食物中毒事件釀6死悲劇，消費者文教基金會經長時間準備，昨天代死、傷者及家屬前往台北地方法院提告，對遠東百貨、...

男子遭誘APP購買虛擬貨幣 提款66萬欲面交被勸回

清水林姓男子剛買房後，為能加速還款，誤信網友介紹的投資管道，前往銀行欲提款66萬元購買虛擬貨幣，因行員詢問見公司網頁，林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。