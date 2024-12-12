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台南警官妻座車 涉掛偽造車牌
偽造車牌氾濫，警政署下令全面查緝，台南市一名二線三星警官妻子名下座車，日前卻被當地警方查獲懸掛偽造車牌；據了解，車子平時夫妻代步使用，二人到案喊冤，供稱遭陷害，但檢方認為供詞可疑，依偽造文書罪嫌偵辦，市警局也進行內部調查。
據了解，台南市警永康分局警員上月間執行巡邏勤務，發現路旁一輛車輛懸掛車牌號碼十分可疑，經電腦查證確認為偽造車牌。再深入追查，發現車主登記在台南市某二線三星警官妻子名下，車子平日由夫妻二人不定期代步使用。
警方發現時車上無人，事後通知警官帶妻子到案說明，詢後一併依偽造文書罪嫌送辦。
據了解，該名警官和妻子在檢警偵訊時均供稱，車子平常放在住處附近，因工作忙碌常一放好幾天，不知道遭人懸掛偽造車牌，懷疑是被人陷害，懇請檢方深入釐清還二人清白。
檢方認為二人有些說法不合理，避重就輕，疑點重重，通知該警官所屬單位展開內部調查中。
台南市警局昨晚表示，全案是上月十六日函送檢方，目前仍在偵辦階段，市警局基本立場是毋枉毋縱，除維護同仁權益外，若同仁涉案，一定嚴辦到底，會在檢方偵辦結果後進一步處置。
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