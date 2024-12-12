中警交通罰單圖利案／涉授意改罰單 偵查隊長收押

台中市太平警分局偵查隊長金桂明涉貪遭羈押，市警局將他停職。圖／本報資料照 台中地檢署偵辦員警取締交通違規，涉將開立白單轉為罰款較低紅單，涉嫌圖利，前天約談太平警分局偵查隊長金桂明等廿三人；多人證詞指向金桂明時任西屯派出所長時授意，檢方訊後依貪汙圖利罪聲請羈押禁見金獲准，另廿一名警員五至十二萬元交保、一人請回。

檢方今年九月首波搜索，聲押時任西屯所副所長李姓巡佐獲准，清查發現員警二○一九年至二○二三年間多次取締交通違規，涉將原開立白單（逕行舉發）約六百元至九百元罰單，改成紅單（當場舉發）罰額三百元至六百元，讓被取締對象減少罰款。

檢警向上追查，發現有多人指證白單改紅單是當時的西屯所長、現任太平警分局偵查隊長金桂明授意；案發時間持續數年，多名警員調動，檢方前天發動第二波搜索，帶回金等廿三人。

檢方昨天凌晨複訊後認為金桂明涉嫌重大，向台中地方法院聲押禁見，法院昨天下午裁准；台中市警局表示，金桂明涉嫌貪汙治罪條例遭收押，先予以停職，太平分局偵查隊長職務由副隊長代理，後續追究相關人員考監責任。