聽新聞
0:00 / 0:00

中警交通罰單圖利案／涉授意改罰單 偵查隊長收押

聯合報／ 記者曾健祐陳宏睿／台中報導

台中市太平警分局偵查隊長金桂明涉貪遭羈押，市警局將他停職。圖／本報資料照
台中市太平警分局偵查隊長金桂明涉貪遭羈押，市警局將他停職。圖／本報資料照
台中地檢署偵辦員警取締交通違規，涉將開立白單轉為罰款較低紅單，涉嫌圖利，前天約談太平警分局偵查隊長金桂明等廿三人；多人證詞指向金桂明時任西屯派出所長時授意，檢方訊後依貪汙圖利罪聲請羈押禁見金獲准，另廿一名警員五至十二萬元交保、一人請回。

檢方今年九月首波搜索，聲押時任西屯所副所長李姓巡佐獲准，清查發現員警二○一九年至二○二三年間多次取締交通違規，涉將原開立白單（逕行舉發）約六百元至九百元罰單，改成紅單（當場舉發）罰額三百元至六百元，讓被取締對象減少罰款。

檢警向上追查，發現有多人指證白單改紅單是當時的西屯所長、現任太平警分局偵查隊長金桂明授意；案發時間持續數年，多名警員調動，檢方前天發動第二波搜索，帶回金等廿三人。

檢方昨天凌晨複訊後認為金桂明涉嫌重大，向台中地方法院聲押禁見，法院昨天下午裁准；台中市警局表示，金桂明涉嫌貪汙治罪條例遭收押，先予以停職，太平分局偵查隊長職務由副隊長代理，後續追究相關人員考監責任。

交通違規 罰單 罰款 貪汙

延伸閱讀

台中警爆集體圖利 多人咬向偵查隊長…他遭收押將停職

內湖母女遭詐1200萬元雙亡 1車手遭收押、另1人5萬交保

台中警集體圖利案 太平分局偵查隊長遭當庭逮捕聲押

海陸上士開公司標部隊工程 前副大收賄護航被收押

相關新聞

台版柬埔寨奪3命 2幹部無期定讞

台版柬埔寨案」詐騙集團涉囚禁六十一名帳戶提供者，造成三人死亡，一審判廿九人有罪，集團核心幹部「Ｓ姐」傅榆藺、「茶董」陳樺...

潤寅詐貸案扯出案外案…收賄吃案 前調查官仍判12年

潤寅詐貸案扯出調查局台北市調查處退休調查官郭詩晃涉收賄五百萬元「吃案」，還被控商請有富建設董事長洪村騫關說升等；台北地院...

中警交通罰單圖利案／涉授意改罰單 偵查隊長收押

台中地檢署偵辦員警取締交通違規，涉將開立白單轉為罰款較低紅單，涉嫌圖利，前天約談太平警分局偵查隊長金桂明等廿三人；多人證...

台南警官妻座車 涉掛偽造車牌

偽造車牌氾濫，警政署下令全面查緝，台南市一名二線三星警官妻子名下座車，日前卻被當地警方查獲懸掛偽造車牌；據了解，車子平時...

寶林中毒案 30人團訟 求償近3億元

「寶林茶室」食物中毒事件釀6死悲劇，消費者文教基金會經長時間準備，昨天代死、傷者及家屬前往台北地方法院提告，對遠東百貨、...

男子遭誘APP購買虛擬貨幣 提款66萬欲面交被勸回

清水林姓男子剛買房後，為能加速還款，誤信網友介紹的投資管道，前往銀行欲提款66萬元購買虛擬貨幣，因行員詢問見公司網頁，林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。