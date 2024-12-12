聽新聞
0:00 / 0:00

台版柬埔寨奪3命 2幹部無期定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

台版柬埔寨案虐死三人，震驚社會；詐團幹部「Ｓ姐」傅榆藺（左圖）和「茶董」（右圖）陳樺韋兩人一、二審都被判處無期徒刑，最高法院昨駁回上訴定讞。本報資料照片
台版柬埔寨案虐死三人，震驚社會；詐團幹部「Ｓ姐」傅榆藺（左圖）和「茶董」（右圖）陳樺韋兩人一、二審都被判處無期徒刑，最高法院昨駁回上訴定讞。本報資料照片
台版柬埔寨案」詐騙集團涉囚禁六十一名帳戶提供者，造成三人死亡，一審判廿九人有罪，集團核心幹部「Ｓ姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋一、二審都判無期徒刑。案經上訴，最高法院昨駁回定讞。

新北市警局二○二二年處理一宗人口失蹤案，查獲詐團設在淡水囚禁帳戶提供者據點，再追出桃園據點，救出遭控制多日凌虐的五十八人，並發現有三人被虐死棄屍南投、桃園山區。

追查發現，主謀「藍道」杜承哲二○二二年九至十一月初組詐騙集團，以高價租用金融帳戶為幌，引誘缺錢民眾登門；陳樺韋和同夥涂世泓等人將民眾提供帳戶設「綁定約定帳戶」，由傅榆藺和共犯蔡博臣等人測試確認可用後，派人將帳戶提供者控制在桃園、淡水據點，共詐騙二六七人，不法所得三億九三四二萬餘元。

數十名帳戶提供者被「關」在面積僅三坪大的房間卅八天，僅能坐著或站著休息；身上財物被搜空，嘴塞毛巾、上手銬、腳綁束帶，被發現企圖交談就遭電擊、毒打，還在不知情狀況下吃了摻有毒品FM2泡麵昏睡。

黃姓男子曾被命令「唱歌娛樂」現場詐團人員，全程還被錄影傳到詐團幹部群組，受不了高壓監控凌虐，關十一天後從十一樓墜樓。黃姓女子被拘禁一個多月，遭電擊凌虐後吐血，哀求「肚子痛」未獲理睬，大量出血休克死亡。林姓男子患慢性病，遭拘禁十五日未服用藥物病況惡化，最後雙腳皮膚壞死、發炎細胞浸潤，不能行走大小便失禁，撞牆狂喊「快受不了」，遭餵食三顆FM2心肌梗塞死亡。

卅一歲傅榆藺育有二子，開庭時聲稱沒有參與強盜，也沒教唆未成年人加入組織，無法預見黃姓男子死亡，也不知黃姓婦人會病死。法官問「不是還有一名林姓死者嗎？」她才答「我認罪」，但說因杜承哲下令不准送醫，拖到他病死才與黃婦遺體一併丟棄。

本件有罪被告廿九人，廿五人上訴二審，分別判五年至廿九年六月徒刑。其中廿四人再上訴三審。最高法院認為二審和一審量刑及定應執行刑無量刑或定刑不當，昨判上訴駁回確定。

杜承哲涉私行拘禁致死、非法使人施用毒品、遺棄屍體等罪，現由高院審理中。

心肌梗塞 慢性病 最高法院 柬埔寨 無期徒刑 詐騙集團

延伸閱讀

陳彥翔縱火奪8命改判無期徒刑 高檢署：應判死刑將研議上訴

返鄉驚見詭異儀式...居民不敢靠近 血腥歷史200萬人死亡

台版柬埔寨案要角S姐、茶董私刑拘禁致死 2人無期徒刑定讞

雲林男大生訪友偷拍同校女室友洗澡 二審賠償25萬換緩刑

相關新聞

台版柬埔寨奪3命 2幹部無期定讞

台版柬埔寨案」詐騙集團涉囚禁六十一名帳戶提供者，造成三人死亡，一審判廿九人有罪，集團核心幹部「Ｓ姐」傅榆藺、「茶董」陳樺...

潤寅詐貸案扯出案外案…收賄吃案 前調查官仍判12年

潤寅詐貸案扯出調查局台北市調查處退休調查官郭詩晃涉收賄五百萬元「吃案」，還被控商請有富建設董事長洪村騫關說升等；台北地院...

中警交通罰單圖利案／涉授意改罰單 偵查隊長收押

台中地檢署偵辦員警取締交通違規，涉將開立白單轉為罰款較低紅單，涉嫌圖利，前天約談太平警分局偵查隊長金桂明等廿三人；多人證...

台南警官妻座車 涉掛偽造車牌

偽造車牌氾濫，警政署下令全面查緝，台南市一名二線三星警官妻子名下座車，日前卻被當地警方查獲懸掛偽造車牌；據了解，車子平時...

寶林中毒案 30人團訟 求償近3億元

「寶林茶室」食物中毒事件釀6死悲劇，消費者文教基金會經長時間準備，昨天代死、傷者及家屬前往台北地方法院提告，對遠東百貨、...

男子遭誘APP購買虛擬貨幣 提款66萬欲面交被勸回

清水林姓男子剛買房後，為能加速還款，誤信網友介紹的投資管道，前往銀行欲提款66萬元購買虛擬貨幣，因行員詢問見公司網頁，林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。