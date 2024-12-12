寶林中毒案 30人團訟 求償近3億元

消基會針對寶林茶室食物中毒案，昨於台北地方法院提起團體訴訟，共計求償2.9億餘元。記者曾原信／攝影 「寶林茶室」食物中毒事件釀6死悲劇，消費者文教基金會經長時間準備，昨天代死、傷者及家屬前往台北地方法院提告，對遠東百貨、台灣大食代餐飲及寶林餐飲公司連帶求償2億9301萬9053元，法院分案審理。

今年3月22日，呂姓消費者在「寶林茶室」食用素炒粿條，餐後返家出現腹瀉、腹痛、心悸症狀，23日到新北市立聯合醫院三重院區看診，當下症狀緩解，不料返家後病情急劇惡化，送台北馬偕醫院搶救不治。

另名楊姓女消費者吃完炒粿條，出現嚴重腹瀉、胸悶，因多重器官衰竭去世；之後陸續有醫療機構通報「寶林茶室」用餐消費者因食物中毒求醫，案例達30件。

4月1日「寶林茶室」廚師手部、糞便檢體驗出「邦克列酸」毒素反應，醫院通報34例中，有33例檢驗出「邦克列酸」陽性反應；食物中毒事件造成6人亡、24人受傷。食安案發生後，消基會即為團體訴訟求償作準備。

消基會秘書長陳雅萍說，團訟原收案32件，包括6名死者家屬、16名傷者申請書，後來有2人是同一名死者父母，因住馬來西亞選擇和解，共30位的請求權讓與，請消基會代提起團體訴訟。

律師團召集人蘇錦霞說，消基會為受害者提出訴訟，希望業者能秉持服務消費者態度，不必等到法院判決也能洽談和解，雖已提了團體訴訟，消基會依然對和解採取開放態度。

消基會表示，經義務律師計算，食安案件財產損害包含「用餐金額」、「醫療費用」、「就醫交通費」、「無法工作之損失」、「看護費」，以及將來「醫療及相關費用支出」、「勞動力減損」、「殯葬費用」、「扶養費」、「精神慰撫金」與「3倍懲罰性賠償」，共求償2億9301萬9053元。