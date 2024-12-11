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男子遭誘APP購買虛擬貨幣 提款66萬欲面交被勸回

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

清水林姓男子剛買房後，為能加速還款，誤信網友介紹的投資管道，前往銀行欲提款66萬元購買虛擬貨幣，因行員詢問見公司網頁，林男稱可面交現金買幣，直覺有異，通知清水警方到場協助確認是否遭詐騙，經查詢並無發行該APP，向林男說明造假的機率很高，林男才同意將現金存回帳戶，阻止一椿「假投資、真詐騙」騙術。

清水分局指出，35歲的林姓男子因購屋後準備整修，前往銀行提款66萬元，一開始原稱說要裝修房屋，後又改口稱要投資，並向行員表示欲投資某科技公司發行的虛擬貨幣，提款後就是要去面交，行員擔心他受騙，立刻連絡清水派出所警員趕赴銀行關心，林男堅稱「網友說該投資公司APP，是美國監管虛擬貨幣的交易所」，經警方及行員的耐心解說，一再向林男說明造假的機率高。

林男並說，「投資訊息是來自未曾謀面的網友所介紹的」，警：「那就是詐騙的…」，警方也向林男道出許多民眾購買虛擬貨幣，遭假投資詐騙的血淚史，行員更在旁補充說，「網友傳給你網址聯結，下載APP，遭詐的危險性很高」，行員及警方並查證並無發行該APP後林男才同意將66萬元存回去帳戶內，並向行員警員表示感謝，並開心地表示「我再請你們喝飲料」。

清水分局指出，「假投資」獲利的騙術，誘使民眾下載APP，被虛構的獲利數字給欺騙，投資金額就越來越多，詐騙集團甚至會「指導」被害民眾如何以話術矇騙行員及員警，以順利讓被害人匯款成功。建議民眾可善加利用165防詐騙專線或110報案專線諮詢，避免被騙。

清水林姓男子買房後為加速還款，誤信網友介紹投資管道，前往銀行欲提款購買虛擬貨幣，被行員機警識破騙術。圖／清水分局提供
清水林姓男子買房後為加速還款，誤信網友介紹投資管道，前往銀行欲提款購買虛擬貨幣，被行員機警識破騙術。圖／清水分局提供

虛擬貨幣 詐騙集團

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