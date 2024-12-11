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警巡邏見偽造車牌 車主竟是台南2線3星警官…夫妻齊喊冤
台南市一名2線3星警官與妻子平日代步座車，日前經警方查獲懸掛偽造車牌送辦，檢方偵辦進一步查出警官身分，夫妻倆均喊冤，市警局晚間表示，全案仍由檢方偵辦中，後續會視檢方偵辦結果處置。
據知，永康警分局警員是上月巡邏時，發現路旁一輛車輛懸掛車牌號碼十分可疑，進一步確認為偽造車牌，警方深入追查，查出車主登記為這名2線3星警官妻子，夫妻倆平日不定期代步使用，兩人當時都不在車上，警通知兩人到案，依偽造文書罪嫌函送檢方偵辦。
據指出，夫妻倆在警方及檢方偵訊時均稱，車子平常放在住處附近，因工作忙碌有時一放就好幾天，稱是遭人懸掛偽造車牌陷害，否認不法，也懇請檢方深入釐清還夫妻倆清白。
據悉，檢方認為，夫妻倆說法避重就輕，疑點重重，通知該警官所屬單位，展開內部調查中。
台南市警局晚間表示，該案是上月16日函送檢方，目前仍在偵辦中，警局基本立場是毋枉毋縱，除維護同仁權益外，若同仁涉案，一定嚴辦到底，全案會在檢方偵查終結後妥善處置。
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