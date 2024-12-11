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遭網紅影射配合對岸黨媒統戰 詹江村赴桃檢按鈴提告

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

網紅八炯近日與「閩南狼」陳柏源發布中共統戰紀錄片，指出對岸黨媒《海峽導報》人員曾提到國民黨桃園市議員詹江村，詹江村得知後認為八炯刻意影射。今下午詹江村赴桃園地檢署按申告鈴，全程透過粉專直播，不滿提告八炯加重誹謗、「閩南狼」洩漏秘密及違反社透法。

八炯近日在YouTube頻道發布「中國統戰紀錄片上集」，昨晚再更新下集預告片，畫面中饒舌歌手「閩南狼」拜訪海峽導報辦公室，並公布錄音檔，內容可聽見海峽導報決策委員提到詹江村的名字。

事後詹江村深夜在臉書發文，認為八炯的影射雖然沒明講，但已讓一般受眾產生既定印象，認為他是中共統戰同路人，不僅他的臉書被灌爆，服務處被改名為中共統戰部門，臉書也被檢舉是中共統戰部門而停權180天，因此他決定對八炯提出告訴。

詹江村今下午4點到桃園地檢署，全程開直播按申告鈴提告「八炯」妨害名譽，並對「閩南狼」陳柏源提告涉及洩漏國家機密、違反國家滲透法。

詹江村說，自己的立場一直是反共，過去前往中國大陸各省都開直播高喊「中華民國萬歲、消滅萬惡共匪」，這些內容都還在、沒下架，而「八炯」釋出的「下集預告片」是剪接、拼湊，高度影射他配合中國大陸黨媒統戰，他完全不能接受。

網紅八炯近日與「閩南狼」陳柏源發布中共統戰紀錄片，指出對岸黨媒《海峽導報》人員曾提到國民黨桃園市議員詹江村，詹江村得知後認為八炯刻意影射，今赴桃園地檢署提告。記者周嘉茹／攝影
網紅八炯近日與「閩南狼」陳柏源發布中共統戰紀錄片，指出對岸黨媒《海峽導報》人員曾提到國民黨桃園市議員詹江村，詹江村得知後認為八炯刻意影射，今赴桃園地檢署提告。記者周嘉茹／攝影
網紅八炯近日與「閩南狼」陳柏源發布中共統戰紀錄片，指出對岸黨媒《海峽導報》人員曾提到國民黨桃園市議員詹江村，詹江村得知後認為八炯刻意影射，今赴桃園地檢署提告。記者周嘉茹／攝影
網紅八炯近日與「閩南狼」陳柏源發布中共統戰紀錄片，指出對岸黨媒《海峽導報》人員曾提到國民黨桃園市議員詹江村，詹江村得知後認為八炯刻意影射，今赴桃園地檢署提告。記者周嘉茹／攝影

提告 統戰 詹江村

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