陳政谷送258萬元威士忌賄賂林明佐？ 最美電競董座駁：自己暗槓

刑事局前警政監林明佐涉嫌和九州博弈集團總裁陳政谷掛鉤貪汙，檢方起訴陳送林1瓶258萬的威士忌作為洩漏檢警偵辦行動報酬，被指控是林明佐女友、九州幹部的前電競聯盟董座徐培菁今出庭否認，坦言自己暗槓該瓶高價威士忌，陳政谷並無行賄林明佐。

台中地檢起訴指出，林明佐收取陳政谷、徐培菁給的20萬現金、1瓶要價258萬元的「麥卡倫 RED系列-71年」威士忌，由徐女無償提供林使用要價462萬元的Range Rover Sport P400租賃車，還免費住在「新美齊酒店式公寓PARK 259」高級住宅。

台中地院今開庭，徐培菁表示林明佐、陳政谷是去年才由她介紹認識，陳政谷很大方常常送友人高價禮物，陳也視她如妹妹，陳更曾送她1名林姓醫師閨密要價300多萬元的皮帶，可傳林女作證。

徐說，當初陳政谷要送林明佐1瓶要價258萬元的「麥卡倫 RED系列-71年」威士忌，自己見這瓶酒很貴、很少，就決定暗槓起來藏在衣櫥深處，否認是陳政谷送給林明佐用來酬謝洩密的對價關係物品。

徐女的辯護人、律師戴連宏說，博弈遊戲非等同賭博，不能將徐女代剛谷開發遊戲就論她是賭博共犯，檢方起訴以陳政谷為主軸去勾勒，卻未具體舉證九州集團為何，徐的公司若要洗錢，何必繳納高額稅金，認為起訴顯有瑕疵。

徐女另名辯護人、律師吳佳蓉說，檢方把徐、林間正常男女往來扭曲成有目的性供養，檢警定錨辦案、拼湊事實，就林明佐洩密也僅以推論，彼此禮尚往來卻遭無限上綱解釋成行賄，請法官依嚴格證據主義，還徐女清白。

起訴檢察官張時嘉歷次開庭均親自蒞庭，他說徐女急於和陳政谷切割，事實上徐2020年起和朋友對話就可知，她清楚陳政谷從事博弈，徐的公司收受剛谷2億資金本身就是洗錢，其等以合法掩飾非法。

張時嘉也說，男女交往關係並非可作為阻卻違法事由理由，林明佐是公務員收受不當賄賂，林也明知徐女和陳政谷關係仍洩密於她，徐也曾坦承林告知她搜索結果，證據顯示林顯有包庇犯罪、洩密及貪汙。

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