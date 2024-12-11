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捲賭博、洩密案全不認罪 最美電競女董座：因好奇才詢問林明佐

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

刑事局前警政監林明佐涉嫌和九州博弈集團總裁陳政谷掛鉤貪汙，檢方起訴九州幹部、前電競聯盟董事長徐培菁和林明佐交往同居，徐供養林換取洩密檢警辦案行動；徐女今首出庭表示「全不認罪」，自己是記者出身，因好奇才詢問林明佐有關客戶被搜索一事，否認林有洩密給她。

台中地院今下午3點20分開庭，針對檢方起訴她涉嫌賭博洗錢等罪嫌，徐培菁表示她全不認罪，表示自己至2023年10月前是葳群公司負責人，有幫剛谷公司代工開發遊戲，同案被告李孟修是剛谷負責人，因李是她客戶，彼此就遊戲開發等有業務往來。

法官問，檢方起訴徐女替陳政谷購買飛機等行政庶務有何意見？徐表示她是斜槓有採購飛機能力，是她個人行為，與公司或陳男無關。

徐說，葳群公司是她15年前創立，起初以中南部水果外銷，9年前她出任遊戲經理人，並代剛谷公司做遊戲開發，相關遊戲上市並無賭博。

檢方起訴她和林明佐同居在西屯豪宅部分，徐說林只是偶而會來，她匯給林的20萬元是當初2人要投資一支400多元的生技股票，後來不到1個月上漲賣掉，林有還她本金、獲利，名下的Range Rover Sport P400車子，林1個月來借1次，非長期供他使用。

至於檢方稱她替林明佐在台北承租高級套房，是今年初林升任刑事局警政監要赴台北，但林因脊椎瘤剛動完第三次刀，行走有困難，自己才幫他代墊2個月房租，心想對方會還，也曾口頭催討。

徐女還說，林明佐沒和她洩密，因剛谷公司是她客戶而遭搜索，她是記者出身，好奇想知道發生什麼事才問林，林則制式回覆說要看檢察官偵辦結果，她也問林自己會不會惹上麻煩？林說不會，因為妳是合法公司。

徐女並表示，她參加菲律賓台商餐會，有客戶告知她李孟修在菲國被抓，她想查證再問林明佐，林表示要向刑事局國際科同事打探，並確認李確實在菲國被抓，至於檢警辦案用的I2組職圖是如何拿到，徐稱已忘記也沒傳給誰。

徐培菁今赴台中地院出庭，對於檢察官起訴她涉嫌賭博、洗錢等罪嫌，徐女表示她全不認罪。記者曾健祐／攝影
徐培菁今赴台中地院出庭，對於檢察官起訴她涉嫌賭博、洗錢等罪嫌，徐女表示她全不認罪。記者曾健祐／攝影

洗錢 賭博

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