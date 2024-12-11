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台中警爆集體圖利 多人咬向偵查隊長…他遭收押將停職
台中市警局爆發集體貪汙案，台中地檢署9月搜索第六分局西屯派出所李姓巡佐等12人，認為其等接受民間人士請託，將取締交通違規開立的白單，轉為罰額較低的紅單涉嫌圖利，檢方昨再搜索時任西屯所所長、現任太平偵查隊長金桂明，訊後聲押，台中地院今裁定金收押禁見，警方將依規定予以停職。
經查，西屯派出所2019年至2023年間，多名警員涉嫌將原本開立白單（逕行舉發）約600元至900元的罰單，竄改成紅單（當場舉發）罰額介於300元至600元，讓被取締對象減少罰款之利益。
檢方今年9月首波搜索，將時任西屯所副所長、現任李姓巡佐等12人帶回，訊後將李向法院聲押禁見獲准。
檢方繼續向上追查，發現有多人指證改單是當時擔任所長、現任太平分局偵查隊長的金桂明授意，加上案發時間持續數年，多名警員都各自調動，檢廉昨再搜索台中市警局第一、第五、第六、豐原、大甲，霧峰等分局，以及新竹、高雄警方，搜索涉嫌當事人所在派出所。
檢方昨漏夜複訊後，今晨依貪汙圖利罪嫌將金桂明當庭逮捕，並向台中地院聲請羈押禁見，其餘21名警員5至12萬元交保、1人請回；台中地院今下午裁定金桂明收押禁見。
由於金桂明涉嫌貪汙治罪條例遭法院裁定收押，台中市警察局將依規定予以金停職處分。
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