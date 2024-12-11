美人計是侮辱！腳踩PRADA出庭 最美電競女董座直呼：我是獨立女性

刑事局前警政監林明佐捲入九州博弈集團貪汙案，檢方控訴林和九州幹部、前台灣電子競技聯盟董事長徐培菁交往同居，接受供養並洩漏檢警偵辦秘密回報；徐女今首度現身，當庭直呼自己是獨立自主女性，沒人可支配她感情、金錢，被塑造成「美人計」是侮辱。

徐培菁（45歲）今天身穿一襲白衣，身披黑白格紋西裝襯衫，腳踩PRADA白鞋，在下午3點20分開庭前，就和律師提前10多分鐘進入台中地院，但為刻意避開媒體，還先到4樓法庭外等候，直到開庭前才下樓至2樓法庭。

法官就今天準備程序是否還有證據調查、證據能力部分需補充等，徐培菁表示他和陳政谷2020年認識，當時自己就有上網搜尋陳的背景，因有八卦指出陳是九州的老闆，但和陳共識後發現他是正規的建商、投資房地產，就持續和陳合作。

徐培菁說，她承認利用陳政谷的名氣經營公司、招聘人才，她還說自己出社會20年，從事過記者、電競遊戲產業，自己白手起家。

她表示，自己是獨立自主的女性，沒有人可以支配她的感情、財產，但檢察官卻將她塑造成「美人計」利用林明佐洩密，徐當庭駁斥這是對她的侮辱，應也構成妨害名譽。

徐並說，事發至今7個多月，上網搜索自己高達1700多則新聞，害她身敗名裂。

檢察官張時嘉當庭向承審法官傅可晴提出異議，徐女並未停止陳述，傅可晴則告知今天是準備程序，之後辯論時徐女可以一併表示意見，請她先就今天開庭部分陳述。

但徐女仍持續陳述，還說被調查後才做完筆錄沒幾個小時，相關內容竟然都被周刊刊登，本案嚴重違反偵查不公開。

檢察官陳怡廷也再度異議，徐女的辯護人律師戴連宏、吳佳蓉也反駁被告有表示意見的權利，請檢察官尊重法官在法庭上的訴訟指揮。