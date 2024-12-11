快訊

新聞幕後／雙城論壇辦不辦 都是陸委會說了算

美人計是侮辱！腳踩PRADA出庭 最美電競女董座直呼：我是獨立女性

南韓總統府拒配合搜查 調查官對峙4小時無法進入

聽新聞
0:00 / 0:00

美人計是侮辱！腳踩PRADA出庭 最美電競女董座直呼：我是獨立女性

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

刑事局前警政監林明佐捲入九州博弈集團貪汙案，檢方控訴林和九州幹部、前台灣電子競技聯盟董事長徐培菁交往同居，接受供養並洩漏檢警偵辦秘密回報；徐女今首度現身，當庭直呼自己是獨立自主女性，沒人可支配她感情、金錢，被塑造成「美人計」是侮辱。

徐培菁（45歲）今天身穿一襲白衣，身披黑白格紋西裝襯衫，腳踩PRADA白鞋，在下午3點20分開庭前，就和律師提前10多分鐘進入台中地院，但為刻意避開媒體，還先到4樓法庭外等候，直到開庭前才下樓至2樓法庭。

法官就今天準備程序是否還有證據調查、證據能力部分需補充等，徐培菁表示他和陳政谷2020年認識，當時自己就有上網搜尋陳的背景，因有八卦指出陳是九州的老闆，但和陳共識後發現他是正規的建商、投資房地產，就持續和陳合作。

徐培菁說，她承認利用陳政谷的名氣經營公司、招聘人才，她還說自己出社會20年，從事過記者、電競遊戲產業，自己白手起家。

她表示，自己是獨立自主的女性，沒有人可以支配她的感情、財產，但檢察官卻將她塑造成「美人計」利用林明佐洩密，徐當庭駁斥這是對她的侮辱，應也構成妨害名譽。

徐並說，事發至今7個多月，上網搜索自己高達1700多則新聞，害她身敗名裂。

檢察官張時嘉當庭向承審法官傅可晴提出異議，徐女並未停止陳述，傅可晴則告知今天是準備程序，之後辯論時徐女可以一併表示意見，請她先就今天開庭部分陳述。

但徐女仍持續陳述，還說被調查後才做完筆錄沒幾個小時，相關內容竟然都被周刊刊登，本案嚴重違反偵查不公開。

檢察官陳怡廷也再度異議，徐女的辯護人律師戴連宏、吳佳蓉也反駁被告有表示意見的權利，請檢察官尊重法官在法庭上的訴訟指揮。

法官傅可晴見2度制止徐女無效，當庭直接諭知今天訊畢，本件候核辦。徐女開完庭後快步離去，面對現場記者詢問一語不發。

徐培菁今天赴台中地院出庭。記者曾健祐／攝影
徐培菁今天赴台中地院出庭。記者曾健祐／攝影
徐培菁今天赴台中地院出庭。記者曾健祐／攝影
徐培菁今天赴台中地院出庭。記者曾健祐／攝影
徐培菁今天赴台中地院出庭。記者曾健祐／攝影
徐培菁今天赴台中地院出庭。記者曾健祐／攝影
徐培菁今天赴台中地院出庭。記者曾健祐／攝影
徐培菁今天赴台中地院出庭。記者曾健祐／攝影

律師 檢察官

延伸閱讀

最美電競女董座現身！ 被訴砸豪車、豪宅供養涉貪前警政監林明佐

九州博弈案林明佐涉洩密貪汙 前電視台記者捲入被控洗錢今出庭

獨／再爆警紀案 台中兩線三警官酒駕 市警局：記大過調職

警政監林明佐涉貪 他再找重量級「前檢察長律師」辯護

相關新聞

美人計是侮辱！腳踩PRADA出庭 最美電競女董座直呼：我是獨立女性

刑事局前警政監林明佐捲入九州博弈集團貪汙案，檢方控訴林和九州幹部、前台灣電子競技聯盟董事長徐培菁交往同居，接受供養並洩漏...

最美電競女董座現身！ 被訴砸豪車、豪宅供養涉貪前警政監林明佐

刑事局前警政監林明佐任台中市刑大隊長期間涉嫌和九州博弈集團掛鉤，與旗下幹部、前台灣電子競技聯盟董事長徐培菁交往同居，接受...

周玉蔻涉謗東元電機女董小三奪權 「交通部長」作證後判無罪

東元電機爆經營權之爭，媒體人周玉蔻報導「小三奪權」指東元董事長邱純枝介入前董事長黃茂雄婚姻，依誹謗罪起訴。周不認罪，表示...

寶林茶室中毒案釀6死24傷 消基會「找」遠百求償2億9千萬元

發生在今年3月的「寶林茶室」食物中毒事件造成6死24傷悲劇，消費者文教基金會經過長時間準備，今天下午代死、傷者家屬及本人...

躲兵役？資深女星鮑正芳之子滯留大陸 遭判4月緩刑2年

台灣第一代玉女民歌手鮑正芳的張姓兒子未服兵役，以觀光名義滯留大陸未歸，區公所多次發函催告並致電給鮑正芳，孰料鮑正芳稱「兒...

KTV門口衝突遭黑幫持彈簧刀捅死 國民法官庭判凶嫌無期徒刑

桃園市一名余姓男子去年11月間與友人到中壢區KTV歡唱，在門口與另人起衝突，雙方大混戰，衝突中遭陳姓幫派成員持彈簧刀捅死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。