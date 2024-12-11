最美電競女董座現身！ 被訴砸豪車、豪宅供養涉貪前警政監林明佐

刑事局前警政監林明佐任台中市刑大隊長期間涉嫌和九州博弈集團掛鉤，與旗下幹部、前台灣電子競技聯盟董事長徐培菁交往同居，接受供養並洩漏檢警偵辦秘密回報，檢方依貪汙、賭博等罪嫌起訴林、徐；台中地院今傳徐培菁到庭訊問。

中檢偵辦九州集團賭博、洗錢案，傳訊徐培菁後認為她嫌疑重大，今年5月1日依賭博、洗錢等罪嫌命300萬元交保後，隔天2日再指揮廉政署搜索林明佐位於刑事局警政監辦公室、住處等，將林依貪汙等罪嫌聲押獲准。

台中地院今傳徐培菁到庭訊問。記者曾健祐／攝影

徐培菁當時發聲明，否認和博弈集團有任何關係，並表示她任董事長的慈善基金會長期資助台中弱勢警員，才會和當時擔任刑大大隊長的林明佐熟識，對於周刊稱她和林之間互以老公、老婆相稱都是子虛烏有。

中檢8月23日起訴指出，林明佐2019年在刑事局時就和徐培菁有互動，知道她政商關係良好，可代請託關說警職人事調動，2020年6月29日將自己的履歷表電子檔傳給徐，表示「想調派台中市刑大大隊長。」徐考量九州據點多在台中，收攏林可獲得庇護，答應請託關說。

中檢查出，林、徐在公務、私下均密切來往，2022年10月23日至今年1月底，2人同居西屯區豪宅，徐還租一輛要價462萬元的Range Rover Sport P400豪車供林代步，林今年1月升任刑事局警政監，徐再租「新美齊酒店式公寓PARK 259」套房給他住，長期供養林明佐以利集團獲庇護。

檢方發現，林明佐見九州集團坐擁鉅額，相較警職薪資微薄，但仍對升遷抱有期待，難以決斷續警職或辭職加入九州替陳政谷工作，去年1月和徐培菁一起打電話向命理老師諮詢，並稱「在公部門，你不亂搞事沒什麼收入啦」，「我有一個貴人叫陳政谷」、「警界位置差不多就過去」等語。

台中地院10月9日開庭首度傳喚林明佐到案時，林稱「絕對沒向徐培菁洩密」，而法官問林收受徐女租賃車、承租豪宅，林數度不滿稱，他們是以結婚、共同生活為目的，自己假日借徐女的車出入、載狗，這就叫收收賄賂，反嗆法官這是什麼邏輯？