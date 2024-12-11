詐團各懷鬼胎組團連環「黑吃黑吃黑」 嘉檢起訴5人
王姓男子擔任詐騙集團車手幹部，因故對詐團不滿，邀黃姓男子另組團黑吃黑詐團金錢，但黃男又找他人黑掉王男贓款，今年8月被嘉義縣警方逮獲，進而查獲「黑吃黑吃黑」，嘉義檢方偵結後將涉案5人依加重詐欺等罪嫌起訴。
起訴書表示，20歲王男曾前往寮國觀摩詐欺機房運作模式，回台擔任詐團控盤手，指揮、監督車手交易，由車手佯裝成虛擬貨幣商，向被害人取款後，詐團將泰達幣移轉至被害人指定錢包，後續詐團話務成員指示被害人將泰達幣轉至指定錢包，結果被害人帳面上的泰達幣是看得到、用不到。
今年7月間王男與20歲黃男因對詐團有所不滿，聯手另成立車手群組，在王男收到詐團收款訊息，即指揮黃男佯裝成幣商向被害人取款後，以黑吃黑手法，私吞贓款平分。
沒想到，黃男同樣心懷不軌依樣畫葫蘆私下與18歲吳男、18歲江男及19歲鄭男另成立車手群組，今年8月12日黃男起意以「黑吃黑吃黑」手法，欲黑掉王男交辦的領取贓款後再瓜分，但吳姓被害人前後面交530餘萬元已驚覺遭詐騙與警方合作，黃男等人前往收取吳姓被害人98萬元投資虛擬貨幣金額時，被埋伏員警逮捕，警再循線逮獲王男。
檢警調查，黃男成立集團不但黑吃黑贓款，甚至取款過程中如發現其他集團車手，還提議行槍。他不但周旋於詐團之間，還從其對話得知，合作取得贓款，還要再隱匿部分贓款，不平分給全部成員，手段更為惡劣。
偵訊時，5人都辯稱否認犯行、無悔意；檢警調查其反覆實施多次詐欺車手牟利，犯案過程中，交通工具會遮掩車牌、取款時更換衣物、分乘計程車至取款地點、要求計程車司機幫忙準備背包、衣服，取款前，還會派人先到指定地點察看是否有員警埋伏，犯罪手法縝密，規避檢警查緝。檢警努力追查充足犯罪事證，見無可答辯才認罪，檢方建請從重依加重詐欺取財未遂罪、洗錢未遂罪、組織犯罪防制條例等。
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