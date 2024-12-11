詐團各懷鬼胎組團連環「黑吃黑吃黑」 嘉檢起訴5人

王姓男子擔任詐騙集團車手幹部，因故對詐團不滿，邀黃姓男子另組團黑吃黑詐團金錢，但黃男又找他人黑掉王男贓款，今年8月被嘉義縣警方逮獲，進而查獲「黑吃黑吃黑」，嘉義檢方偵結後將涉案5人依加重詐欺等罪嫌起訴。

起訴書表示，20歲王男曾前往寮國觀摩詐欺機房運作模式，回台擔任詐團控盤手，指揮、監督車手交易，由車手佯裝成虛擬貨幣商，向被害人取款後，詐團將泰達幣移轉至被害人指定錢包，後續詐團話務成員指示被害人將泰達幣轉至指定錢包，結果被害人帳面上的泰達幣是看得到、用不到。

今年7月間王男與20歲黃男因對詐團有所不滿，聯手另成立車手群組，在王男收到詐團收款訊息，即指揮黃男佯裝成幣商向被害人取款後，以黑吃黑手法，私吞贓款平分。

沒想到，黃男同樣心懷不軌依樣畫葫蘆私下與18歲吳男、18歲江男及19歲鄭男另成立車手群組，今年8月12日黃男起意以「黑吃黑吃黑」手法，欲黑掉王男交辦的領取贓款後再瓜分，但吳姓被害人前後面交530餘萬元已驚覺遭詐騙與警方合作，黃男等人前往收取吳姓被害人98萬元投資虛擬貨幣金額時，被埋伏員警逮捕，警再循線逮獲王男。

檢警調查，黃男成立集團不但黑吃黑贓款，甚至取款過程中如發現其他集團車手，還提議行槍。他不但周旋於詐團之間，還從其對話得知，合作取得贓款，還要再隱匿部分贓款，不平分給全部成員，手段更為惡劣。