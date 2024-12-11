重製試卷教材侵權2億 補習班掃描檔LINE學生、書局影印上網賣

桃園市某補習班被控掃描國中小試卷教材為PDF檔，透過LINE傳給學生；新北市某書局也被控影印高中及國中小試卷教材，上網販售。3家出版社提告被侵權2億元，刑事局搜索通知補習班李姓負責人、莊姓班主任及書局負責人黃姓姊弟，依著作權法函送。

警方調查，桃園某補習班取得國中小紙本試卷教材，掃描成PDF檔，透過LINE群組傳給補習的學生及家長，新北某書局以經銷商身分取得高中及國中小紙本試卷教材，影印後在蝦皮購物販售；重製的試卷有國文、數學、自然等，遍及各科目。

3家出版社去年底提告，指補習班及書局未經授權，共侵權2億元。刑事局智慧財產權偵查大隊偵一隊今年5月7日搜索補習班，通知負責人57歲李姓男子、班主任41歲莊姓男子；8月2日搜索書局，通知負責人姊弟45歲黃姓女子及40歲黃姓男子。

警方搜索補習班查扣侵權考題本600餘分、侵權測驗卷影本200餘張、盜版試卷PDF檔及題庫系統電子檔電磁紀錄、手機等；搜索書局查扣侵權測驗卷數十箱、侵權光碟、出版社相關合約、NAS儲存系統設備、電腦主機、隨身碟、手機等。

李、莊稱因家長及學生有需求，協助掃描教材；黃姓姊弟坦承影印販售，稱不知是侵權。警方查出，4人未經出版社授權，將發行教材重製散布或販售，侵害智慧財產權，詢後函送。