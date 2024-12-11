影／寶林茶室中毒案 消基會提團訟求償2億9千萬
今年3月發生寶林茶室食物中毒案，造成6死24傷，33人在體內檢驗出邦克列酸。消基會今天下午兩點於台北地方法院，正式提起團體訴訟，對遠東百貨公司、台灣大食代餐飲公司、寶林餐飲公司連帶求償共計2億9千萬餘元。
消基會表示，今年6月17日開始，展開團體訴訟收件工作，收到5位死者家屬、16位傷者，總計30人請求並同意消基會代為提起團體訴訟，隨後消基會成立由9位律師組成之律師團，經過律師工作小組計算，被害者財產損害包含用餐金額、醫療費用、就醫交通費、無法工作之損失、看護費以及將來醫療及相關費用支出、勞動力減損、殯葬費用、扶養費、其它費用、精神慰撫金與3倍懲罰性賠償等，共計求償2億9千萬餘元。
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