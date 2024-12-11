寶林茶室中毒案釀6死24傷 消基會「找」遠百求償2億9千萬元

發生在今年3月的「寶林茶室」食物中毒事件造成6死24傷悲劇，消費者文教基金會經過長時間準備，今天下午代死、傷者家屬及本人前往台北地方法院對遠東百貨公司、台灣大食代餐飲公司、寶林餐飲公司連帶求償2億9301萬9053元，法院分案審理。

「寶林茶室」今年初發生食物中毒案件。本報資料照片

2024年3月22日，呂姓消費者在「寶林茶室」食用素炒粿條，餐後返家出現腹瀉、腹痛、心悸症狀，23日到新北市立聯合醫院三重院區看診，當下症狀緩解，返家後病情急劇惡化，送往台北馬偕紀念醫院搶救不治。

另名楊姓女消費者同樣吃完炒粿條後，陸續出現嚴重腹瀉、胸悶，送醫急救後因多重器官衰竭併發逝世，之後，仍陸續有各醫療機構通報有「寶林茶室」用餐的消費者因為食物中毒求醫，案例達到30件。

今年4月1日，「寶林茶室」廚師的手部、糞便檢體驗出「邦克列酸」毒素反應，醫院通報的34例中，有33例檢驗出「邦克列酸」陽性反應，這一波食物中毒事件造成6人死亡、24人受傷，食安案發生後，消基會即為團體訴訟求償作準備。

至今年6月17日，消基會正式針對「寶林茶室」食物中毒事件展開團體訴訟收件工作，計收到5位亡者家屬、16位傷者共30位的請求權讓與，請消基會代為提起團體訴訟，消基會今天正式向法院提起訴。

消基會秘書長陳雅萍說，團訟原本收案32件，包括6位死者家屬、16位傷者的申請書，後來有2人是同一位死者的父母，因住在馬來西亞選擇和解。

律師團召集人蘇錦霞說，消基會為受害者提出訴訟，希望業者能秉持服務消費者的態度，不必等到法院判決也能洽談和解，雖然已經提了團體訴訟，不過，消基會依然對和解採取開放態度。