周玉蔻涉謗東元電機女董小三奪權 「交通部長」作證後判無罪

東元電機爆經營權之爭，媒體人周玉蔻報導「小三奪權」指東元董事長邱純枝介入前董事長黃茂雄婚姻，依誹謗罪起訴。周不認罪，表示如果按檢方的起訴標準「中華民國的媒體都可以關門了」，台北地院今判周女無罪。檢方可上訴。

周玉蔻是法院「常客」，最近有2個誹謗案陸續判有罪：一是今年11月26日因誹謗前中國小姐張淑娟「滾床單」判刑1年6月，二是12月2日誹謗民眾黨立委黃國昌「硬上女學生」判刑3月。

東元集團負責人黃茂雄2020年與兒子黃育仁爆發父子經營權之爭，邱純枝力挺黃茂雄，黃育仁的外婆「東元阿嬤」林明穱主張世代交替，喊話要求黃茂雄交棒。

周玉蔻所主導的「放言」網路媒體2021年4月12日以「東元父子爭，刺破了黃茂雄夫人多年隱痛！？友人嘆：居然演變成「小三奪權」八點檔連續劇！」為題，爆料黃茂雄妻子對邱純枝角色的懷疑「已是不能說的秘密」、「防著邱純枝靠近她的家庭」、「邱純枝在東元公司的董事長位置還有一層與黃茂雄緋聞關係的疑慮」，邱純枝認為周玉蔻影射她是「小三」提告。

周玉蔻辯稱，報導作成前有透過時任台中市議員的交通部長陳世凱牽線採訪黃育仁，只是轉述黃育仁懷疑黃茂雄、邱純枝關係的看法，沒有誹謗故意。

檢察官第1次偵辦認為，周玉蔻已合理查證，處分不起訴，邱純枝聲請再議成功，檢方第2次偵辦，依誹謗罪起訴周女，法院開庭，周女辯稱是對公益事項評論，另批偵查檢察官惡意入罪「就是瀆職、濫權的檢察官！」

法院開庭傳喚陳世凱作證，陳證稱，2021年4月周玉蔻透過他邀約黃育仁在台北市大安路餐廳喝茶，周表示要聊東元的事，他聽完後發現像「宮廷劇」、「八點檔」，確有提及「小三奪權」相關的事。

陳世凱證稱，茶敘當時大家有提併購案、有提黃茂雄、邱純枝的關係「就像新光的吳東進與李紀珠」；陳說，在他印象中，黃育仁確實對邱純枝的角色存疑，黃育仁還說過「父親出國母親就會很緊張」。

黃育仁出庭作證稱，母親曾對他提過「有個很壞的人」，他曾猜測母親說的人是邱純枝；黃說，他曾和陳世凱提過經營權的事，陳世凱認為周玉蔻媒體經驗豐富，因此拜託陳世凱約見周玉蔻，要向周女當面請益。