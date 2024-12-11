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躲兵役？資深女星鮑正芳之子滯留大陸 遭判4月緩刑2年

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躲兵役？資深女星鮑正芳之子滯留大陸 遭判4月緩刑2年

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台灣第一代玉女民歌手鮑正芳的張姓兒子未服兵役，以觀光名義滯留大陸未歸，區公所多次發函催告並致電給鮑正芳，孰料鮑正芳稱「兒子不在國內無人可簽收」拒絕，新北市府認為張男有規避兵役義務意圖，移送法辦。士林地院日前審結，依妨害役男徵兵處理罪判有期徒刑4月，可易科罰金、緩刑2年，並向公庫支付3萬元。

起訴書指出，張男為民國84年次役男，需入伍4個月，經核准2019年3月30日以觀光名義出境，出境後未回國，新北市汐止區公所同年9月23日發函催告在1個月內返國接受徵兵處理，並在同年12月14日致電通知鮑正芳，張男的徵集令需簽收，孰料鮑正芳稱兒子不在國內且無人可簽收。

新北市汐止區公所2020年12月14日將張男應於2021年1月20日接受徵集入營的陸軍常備兵役軍事訓練徵集令送達，並在2021年1月11日再次致電通知鮑正芳，沒想到鮑正芳稱「未曾接獲任何通知」，還直言「我兒子無法如期履行兵役義務」。

新北市汐止區公所承辦人認為張男有規避兵役義務的意圖，待最後報到日2021年1月20日屆至，將張男依妨害兵役治罪條例第3條移送士林地檢署偵辦；張男也被發布通緝。

張男到案供稱，他在中國工作，母親並未通知有收到入伍通知，返台就是為了處理兵役問題；檢察官認為，依公務電話紀錄、兵籍表、徵集令等資料明確，依法提起公訴。

法官審酌，張男以觀光名義出境到大陸工作且不歸，破壞兵役制度公平性，損及潛在國防動員兵力，考量事後已坦承犯行，無前科，已婚、職業為舞蹈老師，並已完成徵兵報到，目前正接受徵兵體檢，準備入營服役，依妨害兵役治罪條例妨害役男徵兵處理罪，處有期徒刑4月，可易科罰金12萬元，並緩刑2年，條件是需向公庫支付3萬元。可上訴。

資深藝人鮑正芳。記者林俊良／攝影
資深藝人鮑正芳。記者林俊良／攝影

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