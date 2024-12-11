背包撞倒隔壁機車安全帽 女大生被同學告上法院求償1萬判賠

高雄呂姓女大學生停機車時，不小心把歐姓同學的安全帽撞掉，歐男不滿剛買的高檔帽子摔壞，氣得向呂女提告，橋頭簡易庭判呂女要賠償歐男1萬元，她不服上訴，橋頭地院審理後，認為安全帽掉下去是呂女過失所致，駁回她上訴定讞。

判決指出，今年4月11日上午，歐男將機車停在北高雄某大學校區停車場，他將剛買不久的安全帽放在坐墊上，當時呂女騎機車停在歐男旁邊，後背包不小心把歐男的安全帽撞掉，歐男不甘受損，要求賠償1萬元。

呂女挨告後反駁，稱歐男自己沒放好安全帽，拒絕賠償，並指他故意把安全帽放在車上騙錢。

橋院簡易庭調查，法令未規定停放機車，必須將安全帽固定於機車上，呂女偶然撞到歐男的安全帽，並無證據顯示是歐有意設計，判決她敗訴，須賠償歐男1萬元。

呂女不服上訴，歐男稱安全帽花了2萬元，即便法令沒規定安全帽要怎麼擺放，但仍應依習慣加以判定，如放置在坐墊內或掛在掛鉤上，要求改判。