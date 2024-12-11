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調查官收賄500萬掩飾潤寅集團異常匯款 碎念「冤枉」二審仍判12年

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

潤寅詐貸案扯出調查局台北市調查處退休調查官郭詩晃涉收賄5百萬元「吃案」，還被控商請有富建設董事長洪村騫關說升等；郭否認收賄，台北地院依貪汙治罪條例判郭有期徒刑12年，褫奪公權6年，沒收500萬犯罪所得。檢察官與郭上訴，台灣高等法院今駁回。

郭詩晃為松山調查站前專員，2020年1月16日屆齡退休。法務部另將郭移送懲戒法院審理，懲戒法庭第一審判郭撤職，並停止任用4年，併罰款60萬元，第二審審理中。

潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦2010年8月起向9家銀行詐貸得386億2718萬元，台北地檢署依違反銀行法起訴楊文虎夫婦等36人，檢方續查出楊文虎等人向另3家銀行詐貸86億餘元，2020年5月間追加起訴楊文虎15人。楊文虎、王音之已分別重判。

這起詐貸案爆發「案外案」，檢方查出王音之2017年間涉透過洪村騫交付5百萬元給郭詩晃，讓詐貸案不見光，郭同時間向洪表達希望協助升等，郭收受賄款後，即未積極查辦詐貸案，2019年將案件改列參考資料。王音之為感謝郭詩晃包庇，在郭母去世時，以致贈奠儀為由，2019年4月7日在洪村騫住處地下停車場給了10萬1000元的高額奠儀。

檢方搜索、約談後聲押郭獲准，偵結時依貪汙罪起訴郭，郭移審時否認收賄，後獲以50萬元交保，限制出海、出境及限制住居迄今。刑事一審宣判時，郭對於被重判還長嘆一聲，碎念「冤枉」。

郭詩晃和檢方皆上訴，高院依據人證和相關證據，認為郭身為資歷豐富且承辦過同類型商業會計法案件的調查專員，卻於收取賄款後，撰擬同意改列資料參考的函稿呈報調查局，並於函稿中刻意忽略該案可疑之處，草草撰寫與事實不完全吻合的內容，掩飾潤寅集團各公司人員的異常匯款，悖於一般調查實務，認定他刻意隱匿王音之犯罪。

高院認定郭犯貪汙治罪條例違背職務行為收受賄賂罪，一審以郭罪證明確而論罪、沒收，認事、用法無違誤，量刑也妥適，檢察官和郭上訴皆無理，判上訴駁回。

潤寅詐貸案扯出調查局台北市調查處退休調查官郭詩晃涉收賄5百萬元「吃案」，還收下王音之在郭母去世時致贈的10萬1000元的高額奠儀，台北地院依貪汙治罪條例判郭有期徒刑12年，褫奪公權6年，沒收500萬犯罪所得。檢察官與郭上訴，台灣高等法院今駁回。圖／聯合報系資料照
潤寅詐貸案扯出調查局台北市調查處退休調查官郭詩晃涉收賄5百萬元「吃案」，還收下王音之在郭母去世時致贈的10萬1000元的高額奠儀，台北地院依貪汙治罪條例判郭有期徒刑12年，褫奪公權6年，沒收500萬犯罪所得。檢察官與郭上訴，台灣高等法院今駁回。圖／聯合報系資料照

收賄 詐貸 貪汙

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