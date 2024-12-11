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高雄塗鴉怪客遭店家逮正著 反控對方強拉不放被檢打臉

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄陳姓男子在新堀江商圈隨機塗鴉，塗寫「小公（心）這個人」5字，因畫風迥異，被蔡姓店家目擊後逮個正著，結果陳男反控蔡男傷害、恐嚇、強制等罪。雄檢偵結，認為蔡男符合逮捕現行犯規定，不構成犯行，處分不起訴。

檢警調查，33歲陳男今年6月17日，跑到新堀江商圈塗鴉，他在蔡男商店旁的外牆用麥克筆寫上「小公（心）這個人」5字，因字跡潦草、畫風迥異，難以分辨陳想傳達的意思。

當時蔡男見陳男塗鴉，隨即上前拉住陳男背包，還向旁人說「總算抓到了」，陳男為此想躲進鄰近店家，仍被蔡男拉住，雙方爆發拉扯，陳的背包背帶也被拉斷。

警方到場後，陳男跑去醫院驗傷，並對蔡男提告傷害、恐嚇、強制等罪，警詢時，陳男稱蔡男當時都不放手，當天蔡拉著他的背帶，已讓他心生畏懼。

檢警偵辦時，蔡男否認傷害陳男，蔡男供稱陳男跑到他店外塗鴉，他上前制止後通知派出所處理，根本沒有恐嚇陳男，是過程中陳男掙扎，背包才被扯壞，當時他會抓住他，只是在等警方到場。

雄檢偵辦時，檢察官勘驗現場畫面，認為陳男在蔡男店外塗鴉，經蔡男發現後逮捕並等候警方到場，應不構成刑法強制罪要件。

檢方認為，按刑事訴訟法，現行犯不問何人得逕行逮捕，只要認為對方有犯罪嫌疑，相信對方是現行犯即可，且必要時可實施強制力，但一般人事後仍要將犯嫌交予警方。

檢方認定，陳男塗鴉被蔡男抓包，符合現行犯定義，蔡男並未有其他傷害、恐嚇等行為，實施強制力無逾越必要程度，認定蔡男罪嫌不足，處分不起訴。

陳男塗鴉被蔡姓店家抓到，反控對方傷害、強制罪，蔡最後被處分不起訴。記者張議晨／翻攝
陳男塗鴉被蔡姓店家抓到，反控對方傷害、強制罪，蔡最後被處分不起訴。記者張議晨／翻攝

刑事訴訟 恐嚇 提告

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