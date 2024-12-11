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虐死1歲女娃辯「有祈求神明挽救」 保母判9年3月定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台中清水區保母蔡琪婷痛毆1歲大姚姓女娃，女娃顱內出血死亡，法院刑事一、二審都依傷害致死等罪判她9年3月；案經上訴，最高法院駁回定讞。

民事部分，台中地院10月24日判蔡女應賠償女娃父母共740萬元。

蔡琪婷托育1歲姚姓女娃期間，朝她猛烈搖晃釀腦出血重傷昏迷，緊急搶救多日仍死亡。檢警2022年11月9日接獲疑似重大傷害兒童情資通報，掌握姚姓女娃受害，台中市警清水分局調查後，發現女娃傷勢、臨床表徵符合「受虐性腦傷」，比對主要照顧者、相關證據資料後，認定蔡女涉有重嫌，11月23日拘提到案，24日聲押獲准。

蔡女落網後否認犯行，但診斷和解剖發現，女童右側顱內硬腦膜下出血，是「受虐性腦傷」，案發距離送醫不到24小時，過濾監視器畫面，當天僅有蔡女1人進出受託地點，台中地檢署依成年人故意傷害兒童致死等罪起訴。

女童母親在臉書發文，指看到死亡證明上寫「他殺」、「顱內出血」，她覺得「撕心裂肺、我的孩子為什麼要受這樣折磨」；她難過稱「小桃子（女兒）已經離開了，可是還有許多家庭的孩子可能需要送托」，她不希望再有其他孩子受傷了。

台中地院國民法庭審理時，蔡女辯稱她有3名子女、房貸壓力，沒有傷害女童斷送工作的動機，還說她緊急將女娃送醫、不斷祈求神明挽救，主張無罪。

女娃父親沈痛地說，自己是職業軍人，在空軍服役，很珍惜休假回家陪女兒的時間，案發後一直強撐著自己無處宣洩，幸福一家三口就這樣破滅，要凶手面對嚴厲刑責。

國民法官庭考量蔡女對女童傷害程度，僅就私自外出、獨留兒童在家部分跟家屬形式上表達歉意，但仍認為透過較長徒刑，輔以教化深入反省，學習控制情緒，還是有改過遷善可能，依成年人故意對兒童犯傷害罪、傷害致死罪，各判蔡女3月、9年。檢察官和蔡女皆上訴，台中高分院認為一審對於犯行認定未違反與經驗法則、論理法則，量刑部分也沒有過重或過輕的問題，駁回上訴。

最高法院認同二審見解，判上訴駁回。

台中保母蔡琪婷虐死1歲姚姓女童，被依傷害致死等罪判她9年3月定讞。圖／讀者提供
台中保母蔡琪婷虐死1歲姚姓女童，被依傷害致死等罪判她9年3月定讞。圖／讀者提供

國民法官 死亡

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