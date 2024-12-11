影／最高罰3萬！桃園21歲男騎改裝噪音車 堅持拒測分貝慘了

桃園市環保局攜手桃園警分局及桃園監理站前晚8至11點在大有國中前設立噪音檢測點執行「靜桃專案」，員警騎乘警用機車在噪音車熱點路段攔查，帶到檢測點做噪音檢測，共攔查14輛汽機車，其中6輛噪音超標，均到場開單告發，罰鍰達2萬4300元，後續並要通知複驗。

警方指出，桃園警分局埔子派出所員警日前於桃園區中山路段發現一輛普通重型機車發出巨大噪音，上前攔查後21歲洪姓騎士以各種理由拒絕配合前往稽查，聲稱8月有經過檢測合格，為何還要配合稽查？但員警發現排氣管並未張貼合格標章，且排氣管一看就知道非原廠管，且機車發動時噪音明顯異常，仍堅定要求配合檢測。

經員警告知依據噪音管制法規定，需配合前往檢測義務，如無故規避拒絕將函請環保單位裁處，洪男仍拒絕配合前往檢測噪音分貝，最後在告知相關規定後移請環保局裁罰，可處3千元以上3萬元以下罰鍰。

桃園分局統計截至今年12月初，於桃園區各熱點時段、路段加強做警政蒐證通報改裝噪音車，共移請環保局審查達5310件，另環、警、監聯合稽查噪音超標而當場開立舉發單有607件，環保局也統計相關陳情案件下降27％，尤其著重在深夜10點至隔日清晨6點來加強蒐證通報，以遏止改裝噪音車輛深夜擾民情事。