台中醉男拿榨汁機零件打瞎友人雙眼 還罵警察豬狗被判刑
台中吳姓、徐姓男子和洪姓友人喝酒起衝突，2人把他打昏在地還拿榨汁機過濾零件攻擊臉部，釀洪內出血、雙眼近乎失明，另名在場吳姓男子還對處理警員罵「你是豬還是狗」；法院依傷害致重傷罪判吳、徐4年2月、4年，依妨害公務判吳拘役20日，可上訴。
檢警調查，吳男和徐姓、吳姓及洪姓男子2022年5月12日下午6點多在太平區喝酒聊天，吳、徐因故和洪起衝突，吳先是朝他拳打腳踢一頓，徐則拿現場塑膠椅、榨汁機過濾用零件痛毆，2人又朝洪臉部攻擊、猛毆。
洪被打到肝臟撕裂傷、小腸破裂出血、顏面骨折，腦出血等，其中雙眼也重創，左右眼經治療後視力剩下0.1、0.08，視神經也萎縮、雙眼視野缺損。當時太平分局警員到場處理時，另一名吳男竟還當眾罵警方「你是豬還是狗」，3人均被依法送辦。
台中地院審理時，吳男矢口否認犯行，辯稱第一拳揮過去不可能那麼大力，不知徐會拿椅子、榨汁機零件，認為洪重傷與他無關；徐則說，自己酒後才動手，不知吳有沒有毆人。
法院根據現場監視器發現，吳率先朝洪頭、臉毆打，徐高舉塑膠椅砸向已倒地的洪，吳也出腳踢踹，徐再拿榨汁機過濾器零件打，2人打到洪仰躺在地，不顧他毫無反抗仍持續攻擊。洪男也說，他被打昏後就不省人事，現在眼睛都看不大到了。
法院審酌，吳、徐至今未確實彌補洪男損害，未得到其諒解，不宜寬貸，另名吳男口出惡言侮辱公務員，但已和警方調解成立，審理後依傷害致人重傷罪判吳、徐各4年2月、4年，另依侮辱公務員罪判另名吳男拘役20日，得易科罰金。
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