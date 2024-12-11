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干擾酒吧生意？打電話報警涉誣告罪 法官這原因判無罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

楊姓男子被控干擾張姓酒吧業者經營生意，兩度打電話報警，謊稱酒吧內有人滋事及吸毒。張認為楊造成酒吧無法營業受有損失，告楊誣告罪，台北地方法院認為，檢方不能證明楊犯罪，判楊無罪。可上訴。

台北地檢署指控，楊姓男子今年1月6日、1月28日凌晨，兩度撥打110報案，謊報酒吧內有不法情事，勤務中心派員警前往查看，發覺並無事端，將楊移送法辦。

楊姓男子坦承1月6日曾打電話報案，但否認誣告，他辯稱，他家距離酒吧有幾百公尺，當時看到酒吧外面有人拉扯，所以報警，關於造成業者的損失部分，已支付5萬元和解金，他沒有誣陷人的動機。

楊還稱，1月28日的報案電話與他完全無關，而且，偵查庭當庭播放錄音檔案後，明顯不是他的聲音，不知道檢察官為何起訴他。

法院調查時，勘驗報案電話的錄音檔案，1月28日報案電話的報案人聲頻較高，明顯與楊1月6日報案電話的聲音特徵不符，法官因此認為，楊聲稱1月28日不是他打電話報案，自然可以採信。

法官審理認為，前一通的報案電話並未指述酒吧現場有人受傷或遭受任何暴力對待，楊不算有妨害國家司法權行使的行為，檢察官起訴的證據，尚未到達一般人都沒有懷疑的程度，依罪證有疑、利歸被告原則，判楊姓男子無罪。

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圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

人聲 檔案 檢察官

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