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苗栗賓士男酒駕大坪頂公墓段撞死行人 印尼女看護魂斷異鄉

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

42歲徐姓男子昨晚駕駛在苗栗市龍岡道大坪頂公墓路段，撞及行人印尼女看護DEYSY，DEYSY送醫傷重不治，警方檢測徐男呼氣酒精濃度每公升0.49毫克，警方依公共危險罪嫌究辦中。

苗栗警察分局昨天晚上7點多據報，苗栗市苗29線大坪頂公墓路段發生交通事故，南苗派出所員警處理，現場是賓士車撞及行人，行人嚴重受傷，送醫仍回天乏術，警方查訪死者是在大坪頂住家擔任看護工的DEYSY（45歲），雇主不知她為何會外出。

警方初步調查，徐男駕駛賓士車由苗29線北往南行駛，行經大坪頂公墓旁路段，疑因天色昏暗，未注意同向行走的DEYSY發生碰撞，徐男酒測值0.49，詳細事故原因報請檢察官相驗調查釐清。

苗栗分局呼籲駕駛車輛除應全神貫注，更不得有酒後駕駛行為，以確保自己與用路人生命財產安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

42歲徐姓男子昨晚涉嫌酒駕，在苗栗市龍岡道大坪頂公墓路段，撞死行人印尼女看護DEYSY，警方依公共危險罪嫌嫌究辦中。圖／民眾提供
42歲徐姓男子昨晚涉嫌酒駕，在苗栗市龍岡道大坪頂公墓路段，撞死行人印尼女看護DEYSY，警方依公共危險罪嫌嫌究辦中。圖／民眾提供
42歲徐姓男子昨晚涉嫌酒駕，在苗栗市龍岡道大坪頂公墓路段，撞死行人印尼女看護DEYSY，警方依公共危險罪嫌嫌究辦中。圖／民眾提供
42歲徐姓男子昨晚涉嫌酒駕，在苗栗市龍岡道大坪頂公墓路段，撞死行人印尼女看護DEYSY，警方依公共危險罪嫌嫌究辦中。圖／民眾提供

交通事故 公墓 行人

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