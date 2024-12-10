桃園羅浮里長補選4搶1 桃園檢察長查察賄選最後一舞

桃園市復興區本月14日（周六）辦理羅浮里長補選投票，候選人廖國達、李進福、陳智遠及柳自鴻4搶1競爭激烈，桃園地檢署檢察長俞秀端今天率員至復興區舉辦選舉查察業務座談，要求做好查察賄選，復興區長蘇佐璽說，希望里長候選人依法競選，不要相互攻擊，呼籲里民當天踴躍出席投票。

復興區羅浮里73歲老里長王國治2022年選舉當選，服務熱心，不幸今年過世，市選委會公告14日辦理羅浮里第3屆里長缺額補選，包括2年前敗選的廖國達捲土重來、與李進福、陳智遠及柳自鴻4人，均以無黨籍身分競選，14日將在羅浮市民活動中心投開票一決勝負。

俞秀端明年1月卸任，調職前最後一次辦理查賄，她率主任檢察官兼選舉查察執行秘書呂象吾、大溪分局長吳傳銘、偵查隊長林春光等人在羅浮派出所進行選舉查察業務座談，林春光說明辦理羅浮里長補選查察賄選工作、選情分析及防制妨害選舉作為，吳傳銘表示，羅浮里長補選在即，檢警密切繫做好查察賄選任務，做好選民宣導反賄選，維護這次羅浮里長補選過程順利。

俞秀端表示，針對這次羅浮里長補選工作，選舉查察應秉持「嚴查不法、溯本清源」宗旨，有任何妨礙選舉公正性的違法行為，均應積極查辦，她也要求面對明年農漁會選舉，查察賄選不應有任何空窗期，警方應積極蒐報相關情資，做好選舉查察賄選業務。

蘇佐璽表示，羅浮里長補選投票最後4天，希望候選人依選罷法競選、選民投票選賢與能，候選人不要相互攻擊，讓選舉過程平順，里民踴躍投票選出最佳人選。