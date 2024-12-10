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寶林茶室釀6死24傷病 消基會明赴法院提出團訟「預計求償2.9億」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導

備受社會矚目的寶林茶室嚴重食物中毒案，造成6位被害消費者死亡，及24位消費者受到輕重不等的傷病。消基會將在明天下午赴台北地方法院提出團體訴訟，預計求償2.9億。

消基會表示，從發生寶林茶室食物中毒事件，消基會即向內部的法律委員會、義務律師團、衛福委員會和醫療委員會蒐集相關資訊，為團體訴訟工作的求償法源、中毒元兇的機轉等進行研析準備。6月17日，消基會正式針對「寶林茶室」食物中毒事件案展開團體訴訟收件工作，計收到5位亡者及其家屬們、16位傷者，共計30位的請求權讓與，請消基會代為提起團體訴訟。

至於求償金額，消基會表示，經消基會義務律師工作小組的計算，財產上損害，包含：用餐金額、醫療費用、就醫交通費、無法工作之損失、看護費、將來醫療及相關費用支出、勞動力減損、殯葬費用、扶養費、其他費用、精神慰撫金，以及3倍懲罰性賠償金，共計求償293019053元。

消基會將針對寶林茶室事件提出團體訴訟，預計求償近3億。圖為消基會六月舉行「消基會正式收件，啟動寶林茶室團體訴訟」記者會，受害者黃小姐透過視訊連線說明。圖／消基會提供
消基會將針對寶林茶室事件提出團體訴訟，預計求償近3億。圖為消基會六月舉行「消基會正式收件，啟動寶林茶室團體訴訟」記者會，受害者黃小姐透過視訊連線說明。圖／消基會提供

寶林茶室 消基會 食物中毒

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