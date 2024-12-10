寶林茶室釀6死24傷病 消基會明赴法院提出團訟「預計求償2.9億」

備受社會矚目的寶林茶室嚴重食物中毒案，造成6位被害消費者死亡，及24位消費者受到輕重不等的傷病。消基會將在明天下午赴台北地方法院提出團體訴訟，預計求償2.9億。

消基會表示，從發生寶林茶室食物中毒事件，消基會即向內部的法律委員會、義務律師團、衛福委員會和醫療委員會蒐集相關資訊，為團體訴訟工作的求償法源、中毒元兇的機轉等進行研析準備。6月17日，消基會正式針對「寶林茶室」食物中毒事件案展開團體訴訟收件工作，計收到5位亡者及其家屬們、16位傷者，共計30位的請求權讓與，請消基會代為提起團體訴訟。