霸凌員工遭免職 六福村副協理不服提告獲裁定繼續雇用

六福村主題遊樂園一名任職10年的表演部周姓副協理，因疑似排擠、剝奪員工參與工作機會，遭六福村認定職場霸凌成案免職，但周不服提訴訟，並聲請暫時處分要求繼續雇用，並應按月給付8萬元月薪，獲新竹地院裁定六福村需在判決確定前，繼續雇用周姓副協理。

裁定書指出，周姓副協理被以8萬元受雇擔任六福村中區⾏銷處娛樂表演部副協理⼀職，卻在去年9月14日，突然遭六福村人資通知他霸凌同仁為由，違反六福村⼯作規則予以免職，但周姓副協理不服，認為他是考量部屬腳受傷，為避免部屬傷勢惡化，因此不讓該名部屬上場表演。

周姓副理並稱自己身為表演組領班，要求部屬加強練習表演、讓部屬參與企劃製作，並非刻意不安排⼯作，況且縱使有霸凌同事，但六福村卻未給他改善機會或先懲戒，就直接解雇，已違反解雇最後⼿段性原則，認為六福村的解雇無效，因此向法院提出確認雇傭關係存在、應按⽉給付薪資8萬元等訴訟。

六福村則主張，周姓副協理確實有對下屬公然羞辱、排擠，欺凌員⼯已對共同⼯作的員⼯有重⼤侮辱、職場霸凌的不法侵害⾏為，違反⼯作規則且情節重⼤，該當勞動基準法構成雇主不經預告終⽌契約之事由。

六福村指出，人資主管從2022年起，已多次叮嚀督促周姓副協理改善其領導部⾨下屬的情形、避免過多員⼯離職導致短缺，但周姓副協理皆未改善，多數員工強烈表達要求撤換周姓副協理，但周又不承認⾃⼰有違規⾏為，也沒有改善或意願在其他部⾨⼯作，勞僱雙⽅信賴基礎也被周破壞殆盡，因此終⽌勞動契約適法且合乎比例，也沒有違反解雇最後⼿段性原則。

法官認為，六福村實收資本額達156億元，旗下員⼯約1600⼈，具有相當營業規模，不致於因為繼續雇用周就導致無法接受的經濟負擔，或危及企業存續，且周是主管職，縱使有職場霸凌爭議，以六福村的規模，並非不能透過調到其他部門避免爭端。