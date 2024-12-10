火爆父親為阻13歲女兒抽菸竟對空鳴槍 遭提公訴槍被沒收

花蓮瑞穗鄉阿美族楊姓父親為阻止未成年女兒抽菸，竟衝進屋內拿出獵槍，在女兒面前對空鳴槍，經過1年調查，全案上月底偵查終結。檢方認為楊男雖有原住民身分，但用槍時機不在法律保障範圍，且有恐嚇兒童嫌疑，依法提起公訴。

楊男於3年前在南投縣中橫山區，花費1萬4000元向當地獵人購買1把獵槍，並放在家裡廚房。去年11月中得知當時13歲的女兒竟在校抽菸，先在家門口頭告誡她不要抽菸，但女兒屢勸不聽，楊男一氣之下到廚房拿出獵槍，在女兒面前對空鳴槍1發。

楊男鳴槍的動作嚇到女兒，案發後趕緊報警，楊坦承犯行，並稱目的是藉此恫嚇女兒，要她不要再抽菸。警方將該獵槍送至刑事局鑑定，槍枝全長約107公分，可發射金屬或子彈，擊發功能正常，已貫通的金屬槍管可使用打釘槍用底火，用以擊發口徑0.27吋的彈丸使用，具有殺傷力。

經花蓮地檢署調查，認為楊男為原住民，明知未經許可，不可持能發射金屬或子彈具有殺傷力的槍枝，在非從事狩獵、文化、祭典或技藝傳承等活動中使用，甚至故意在當時未成年的女兒面前鳴槍，具恐嚇危害安全等行為，全案依「槍砲彈藥刀械管制條例」、對兒童犯恐嚇等罪提起公訴，並請法院宣告沒收槍枝。