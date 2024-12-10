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海巡署巡防組前參議不實核銷…與妻子同遭起訴 現已提前退休

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

海巡署巡防組前參議石大誠擔任測考中心主任時，涉採購健康舒適鞋墊送同仁、訂購伙食煙燻臘肉，涉以朱姓妻子的豫誠邦企業收據不實核銷3萬多元的首長特支費。台北地檢署今偵結，依偽造文書、商業會計法起訴石姓夫妻2人。

海巡署指出，海巡署巡防組前參議石大誠，2019、2020年間擔任署教育訓練測考中心主任時，遭檢舉涉嫌違反公務員利益衝突迴避法，向其朱姓妻子採購健康鞋墊、臘肉致贈同仁，並以不實單據核銷。

海巡署接獲相關情資後，即指派政風室派員進行調查，調查完成後函報法務部廉政署偵辦，案經台北地檢署偵查終結，認為石大誠及朱姓妻子涉犯刑法偽造文書及違反商業會計法罪嫌起訴，另石員違反「公職人員利益衝突迴避法」，業經法務部裁處6萬8千元確定。

據了解，石大誠已在今年3月1日，以另有職涯規劃提前退休。

海巡署巡防組前參議石大誠，因不實核銷遭檢舉被檢方起訴，目前已經提前退休。記者廖炳棋/翻攝
海巡署巡防組前參議石大誠，因不實核銷遭檢舉被檢方起訴，目前已經提前退休。記者廖炳棋/翻攝

偽造文書 法務部 海巡署

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