女女戀變調...3歲女兒活活被燒死 一審判20年她想要修復式司法

27歲鄧姓女子與31歲游姓女友交往近2年，原同居桃園大溪游女家，後來鬧分手。鄧女懷疑游女移情別戀，2023年2月7日早上對女友潑汽油縱火，游女全身90%二至三度燒燙傷、她的幼女活活被燒死，一審依恐嚇危害安全、成年人故意對兒童犯殺人罪將判鄧女拘役59日、20年徒刑。台灣高等法院今開庭，辯護律師請法官送調解以爭取減刑。

鄧女（27歲）與游女去年感情生變，去年1月間，游女的廖姓前男友欲探視與游女生下的3歲女兒，鄧女懷疑雙方藕斷絲連，憤而到加油站買汽油放在儲藏室，還偷偷潑灑在游姓女童的抱枕上，經詢問怎麼有汽油味，鄧女稱「要燒死妳全家、炸掉妳全家」。

去年2月7日上午9點多，游女與女兒還在睡夢中，鄧女欲查看游女手機被發現，2人起口角。鄧女憤怒之餘，取出預先購買的罐裝汽油，朝游女身上與床鋪四周潑灑，隨即持打火機引燃，火勢迅速蔓延到母女全身，游女著火後喊叫並衝到一樓浴室沖水自救，但3歲女兒仍在床上哭喊，游女衝回3樓搶救女兒時，遭鄧女環抱、拉手攔阻。

消防人員到場灌救，撲滅火勢時整層樓被燒個精光，3歲女童葬身火場，檢方依殺人、殺人未遂、放火燒燬現供人使用之住宅建築物、恐嚇危害安全等罪起訴鄧女。

桃園地院國民法官庭審理時，鄧女坦承犯行，但她主張曾在LINE傳訊「我要把妳家炸了」僅是開玩笑，沒有恐嚇意圖，也不曾在女童抱枕灑汽油，認為無涉家庭暴力恐嚇安全罪。鄧女也說，游女返回房間要救女兒時，她沒有環抱游女阻擋。

一審認為鄧女潑油縱火除造成公共危險，也剝奪無辜的3歲女童生命，讓女童成為感情爭執的犧牲品，游女也因嚴重燒燙傷，恐無法再從事廚師一職，生計受影響，甚至燒毀的房屋也有還款壓力。鄧女生於隔代教養家庭，有偏差行為，造成衝動型人格特質，鑑定評估若能長期接受心理輔導，並有乾媽持續的非正式支持系統，會讓矯正教化和再社會化的可能性提高、再犯風險降低，一審判處有期徒刑。

案經上訴，因鄧女的羈押期限18日屆滿，高院今開訊問庭。鄧女的律師希望法官能送調解，因為一審被害人拒絕，她們沒有機會和解。法官表示，本案沒有判處無期徒刑，犯罪事實也明確，除非有和解，刑度才有下降可能，想走修復式司法一途，前提是被害人要同意。

法官諭知明年2月11日下午先行調解，接著再開延押庭，接下來便是確定審判期日。

對於是否延長羈押，律師表示鄧女的身體與經濟條件不好，本件沒有逃亡、串證可能，希望以定期報到等手段替代羈押；檢察官則認為鄧女犯罪情節重大，有高度逃亡可能，建請繼續羈押。法官詢問鄧女目前的身體狀況，她答稱因身體燒燙傷，「充血很厲害」。

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