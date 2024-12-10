上屆選里長差5票…再次對壘2男都找幽靈人口助陣 基檢雙雙起訴
新北市歷次里長投票數不到300票的小里，何男在2018年挑戰連姓里長，輸5票落選。2022年再次對壘，兩人為增加勝算，竟都安排「幽靈人口」設籍。基隆地檢署偵辦後，依妨害投票罪嫌起訴2人，協助及不知情的設籍者分獲緩起訴、不起訴處分。
2022年11月26日是縣市長、議員和村里長投票日，爭取連任的連男第3度面臨何男挑戰。前兩次都是連男勝出，票數分別是2010年159票比121票，2018年139票比134票。何男2022年捲土重來，因為上屆選舉兩人只差5票，雙方都拚盡全力搶勝。
檢方起訴指出，連男和范姓妻子共安排4名幽靈人口設籍里內，何男則與兒子也先後安排9名「幽靈人口」設籍里內。新北市選舉委員會依瑞芳戶政所戶籍登記，分別將這13人編入里長選舉人名冊並公告確定，但因檢警選前3天查案本案，約談相關人士，這13人都未投票。
檢察官偵訊後，認定連男和妻子、何男和兒子涉犯刑法意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票未遂罪嫌，起訴4人。牽線安排幽靈人口設籍及13名幽靈人口也涉犯相同罪行，檢方分處緩起訴和不起訴。
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