彰化縣無黨籍議員詹木根任永靖鄉長期間涉綠能弊案 延押2月並禁見
彰化縣無黨籍議員詹木根擔任永靖鄉長時，涉勾結開發業者、護航綠能廠商，他與前鄉公所林姓主秘於10月遭檢方聲押禁見獲准，因偵查尚未終結，近日法院裁定2人延押2月並禁見。
台灣彰化地方檢察署查出，詹木根擔任彰化縣永靖鄉長期間，涉嫌與時任永靖鄉公所林姓主任秘書共同勾結開發業者，護航特定綠能廠商，10月前往5處搜索，通知詹木根等19人到案說明，
檢方表示，部分人員諭知具保新台幣10萬元至40萬元，詹木根與林姓主秘則因涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之貪污治罪條例收受賄賂等罪嫌重大，向台灣彰化地方法院聲請羈押禁見獲准。
檢方近日以偵查尚未終結，羈押原因依然存在為由，聲請延長羈押2月；法院審閱全案偵查卷宗，認被告犯罪嫌疑重大，且有羈押原因，並有繼續予以羈押及禁止接見通信必要，裁准詹木根、林姓主秘延押禁見。
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