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影／聯結車載大型電子機件撞台66陸橋無法動彈 違規肇事開罰

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園56歲營業半聯結車蔡姓司機今天上午帶領車隊載運大型電子機件至觀音，行經台66線西向17.4公里平鎮系統，疑未注意載貨高度，機件過高撞擊陸橋底卡住無法動彈，外側封閉1車道，公路局中壢工務段表示，蔡男載運機件過高，未申請臨時通行證肇事，將請監理相關單位依法裁處3千至1.8萬罰款，若結構檢查損壞將另求償。

平鎮警方表示，蔡姓營業半聯結車司機帶領5、6輛聯結車隊，自龍潭一家電子科技廠載運一批大型機件，蔡男駕駛領頭車，行駛台66線前往觀音廠商交貨，在台66西向17.4公里平鎮系統路段陸橋，蔡男載運大型機件高度過高，通過撞擊陸橋底下，造成機件卡在橋底無法動彈，該起事故無人受困，警方封閉外側車道處理2小時恢復交通。

警方檢測蔡男酒測值為0，沒有酒駕行為，依道路交通管理處罰條例規定，大貨車載運高度不得超過4公尺，超過4公尺需申請臨時通行證、且車輛高度不得超過4.4公尺，警方將進一步調查事故肇事原因。

公路局中壢工務段表示，早上接獲台66平鎮系統陸橋，遭連結車撞擊陸橋底部事故，初步調查該連結車載運機件，高度超過規定，又未申請臨時通行證，將請警方、監理單位依違反道交處罰條例規定裁罰，今天下午將派人檢視陸橋底部結構是否損壞，如有破壞將請求賠償損害。

台66線西向17.4公里，發生半聯結車載運大型電子機件撞陸橋事故。記者曾增勳／翻攝
台66線西向17.4公里，發生半聯結車載運大型電子機件撞陸橋事故。記者曾增勳／翻攝
台66線西向17.4公里，發生半聯結車載運大型電子機件撞陸橋事故。圖／警方提供翻攝
台66線西向17.4公里，發生半聯結車載運大型電子機件撞陸橋事故。圖／警方提供翻攝
台66線西向17.4公里，發生半聯結車載運大型電子機件撞陸橋事故。記者曾增勳／翻攝
台66線西向17.4公里，發生半聯結車載運大型電子機件撞陸橋事故。記者曾增勳／翻攝
台66線西向17.4公里，發生半聯結車載運大型電子機件撞陸橋事故。圖／警方提供翻攝
台66線西向17.4公里，發生半聯結車載運大型電子機件撞陸橋事故。圖／警方提供翻攝

交通事故 桃園 罰款 觀音 車道

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