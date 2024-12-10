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台南男遭吊照仍上路 撞死機車騎士判10月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

李姓男子駕照經吊銷，前年12月7日下午3時仍駕駛自小貨車，沿台南北區觀海橋內側由北往南行駛，疏未保持安全距離，與同向外出買菜林姓男子機車碰撞，致其頭胸重創，送醫急救不治。他坦承犯行，但因與家屬和解條件有差距而未成立，法官認他犯過失致人於死罪處10月。

台南地院指出，李於2019年1月間駕照經吊銷，且本件經鑑定結果，李為肇事原因，顯見他違反道路交通管理規範情節不輕，依道路交通管理處罰條例相關規定加重其刑。

同時，李肇事後留在現場，並向到場處理事故員警表明是肇事車輛的駕駛人，自首並接受裁判，符合自首要件，依法減輕其刑，並先加重後減輕其刑。

台南地院審酌，本件車禍，李為肇事原因，過失程度不輕；他駕駛自小貨車肇事，致生被害人死亡，且使被害人家屬承受喪失親人之痛，事後雖有意與家屬和解，惟因雙方和解條件有差距而未能成立和解。

及李犯罪後坦承犯行，智識程度、家庭生活狀況等一切情狀，法官認他駕駛執照經吊銷駕車，因而致人死亡，犯過失致人於死罪處10月，可上訴。

李姓男子前年12月7日下午駕駛自小貨車，沿台南北區觀海橋內側由北往南行駛，與同向外出買菜林姓男子機車碰撞，致其頭胸重創，送醫急救不治。圖／讀者提供
李姓男子前年12月7日下午駕駛自小貨車，沿台南北區觀海橋內側由北往南行駛，與同向外出買菜林姓男子機車碰撞，致其頭胸重創，送醫急救不治。圖／讀者提供

台南 死亡 自首

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