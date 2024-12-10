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台中23警涉「開假單」集體圖利 偵查隊長被帶回、6分局遭搜索

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台中23警涉集體圖利 偵查隊長被帶回、6個分局被搜索

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市警局爆發集體貪汙案，台中地檢署9月首波搜索第六分局李姓巡佐等12人，查出其等利用取締交通違規，將開立白單轉為罰額較低的紅單涉嫌圖利，後續掌握新事證，今再搜索包括太平分局偵查隊長金桂明等23人，均列貪汙圖利罪被告訊問中。

中檢今年9月首波搜索時，鎖定西屯所李姓巡佐等12人，清查其等於2020年至2023年間，在第六分局服務時多次取締交通違規，涉嫌將原本開立白單（逕行舉發）約600元至900元的罰單，竄改成紅單（當場舉發）罰額介於300元至600元，讓被取締對象減少罰款之利益。

檢方當時已將李姓巡佐依貪汙圖利罪嫌聲押獲准，且因警員集體涉案，檢方不排除有人主導，至於要求改單、減輕罰則對象，也是清查重點。

台中地檢署檢察官吳昇峰今再指揮廉政署中調組、調查局中機站，及警政署政風室、台中市警局督察室等單位，兵分多路搜索台中市警局第一、第五、第六、豐原、大甲，霧峰等分局，以及新竹、高雄市警局，搜索涉嫌當事人所在派出所。

據了解，紅白單圖利案持續自2020至2023年間，金桂明曾擔任第六分局西屯派出所所長，包括檢方第一時間聲押的李姓巡佐在內等數十名警員涉案，但因涉嫌時間橫跨多年，多名基層警員都各自調往不同分局或他轄警局服務。

檢方今將搜索金桂明等23名警員，目前列貪汙治罪圖利罪嫌被告，將逐步強制處分，另也同步提訊先前已經聲押獲准的李姓巡佐到庭訊問。

台中市警局。記者曾健祐／攝影
台中市警局。記者曾健祐／攝影

台中市 廉政署 聲押 警察 貪汙

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