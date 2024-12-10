北市女子地下美食街取消披薩 遭諷「可憐138元付不起」…怒告2罪

18歲詹姓女子日前跟朋友至北市中山區誠品南西地下美食街，因點Pizza不耐久候要取消，孰料店員張姓女子不爽，怒嗆「妳們很可憐」、「138元也付不起」等語，更持披薩刀揮舞報警。警方到場，告知被害者權益，受理3人提告的妨害名譽等罪依法偵辦。

中山警方指出，6日晚上6點多獲報，誠品南西B1有吵架糾紛，到場發現是消費糾紛，顧客詹女指出，因不知道Pizza要等10分鐘那麼久，跟店家說要取消，沒想到被出言羞辱。

詹女表示，女店員沒有告知等候時間，其他客人詢問後得知要等10分鐘，考量店家只有一個烤盤，且在烤上一批客人的披薩，再次詢問得到「要再10分鐘」。

詹女說，因為前面還有一批披薩，評估至少要20分鐘，由於還沒有結帳，跟店員說「妳沒有拆開我們的那份，那我們不用了，謝謝」，沒想到女店員馬上瞬間情緒失控大叫，還嗆「妳們很可憐」、「138元也付不起」等語。