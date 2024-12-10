快訊

台中23警涉「開假單」集體圖利 偵查隊長被帶回、6分局遭搜索

中職／知名球評爆料味全龍領先朱育賢爭奪戰 有望獲4年合約

瀏海螢幕不見了！蘋果OLED MacBook Pro變全螢幕機型 2026年登場

北市女子地下美食街取消披薩 遭諷「可憐138元付不起」…怒告2罪

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

18歲詹姓女子日前跟朋友至北市中山區誠品南西地下美食街，因點Pizza不耐久候要取消，孰料店員張姓女子不爽，怒嗆「妳們很可憐」、「138元也付不起」等語，更持披薩刀揮舞報警。警方到場，告知被害者權益，受理3人提告妨害名譽等罪依法偵辦。

中山警方指出，6日晚上6點多獲報，誠品南西B1有吵架糾紛，到場發現是消費糾紛，顧客詹女指出，因不知道Pizza要等10分鐘那麼久，跟店家說要取消，沒想到被出言羞辱。

詹女表示，女店員沒有告知等候時間，其他客人詢問後得知要等10分鐘，考量店家只有一個烤盤，且在烤上一批客人的披薩，再次詢問得到「要再10分鐘」。

詹女說，因為前面還有一批披薩，評估至少要20分鐘，由於還沒有結帳，跟店員說「妳沒有拆開我們的那份，那我們不用了，謝謝」，沒想到女店員馬上瞬間情緒失控大叫，還嗆「妳們很可憐」、「138元也付不起」等語。

警方表示，詹女等3人認為被言語羞辱涉及公然侮辱，期間店員爭論時還手持披薩刀揮舞涉及恐嚇，到場告知權益後，3人隨即至派出所提告妨害名譽、恐嚇罪，依規定受理，將通知店員31歲張姓女子到案說明。

北市中山區誠品南西地下街美食街日前發生消費糾紛。記者翁至成／翻攝
北市中山區誠品南西地下街美食街日前發生消費糾紛。記者翁至成／翻攝

妨害名譽 店員 恐嚇 披薩 提告

延伸閱讀

居民不用再抗爭 北市二殯蓋黎元殯葬大樓評估報告出爐

葉瑋庭加拿大老公補習班驚傳倒閉 北市教育局：會營運到學期末

雙12速食優惠開吃！ 必勝客、肯德基、拿坡里買一送一　三商炸雞2桶特價399、達美樂免費送100份披薩

周年慶傳意外…新竹巨城美食街起火 濃煙狂竄百貨急疏散

相關新聞

台中23警涉集體圖利 偵查隊長被帶回、6個分局被搜索

台中市警局爆發集體貪汙案，台中地檢署9月首波搜索第六分局李姓巡佐等12人，查出其等利用取締交通違規，將開立白單轉為罰額較...

太平偵查隊長涉紅白單貪汙…檢調帶20人 市警局：不護短

台中地檢署在今年9月間偵辦六分局巡佐、警員等人，涉嫌利用紅、白單轉換方式，涉嫌貪汙圖利，經帶回12人後，涉案李姓巡佐遭羈...

政府普發6千無業兄一次花光他勒斃 「一次解決」有無證據能力檢辯爭

男子陳皇村不滿無業的胞兄一次花光政府普發的6千元台幣，拿遛狗繩勒死哥哥，新北地院國民法官庭認定陳手段凶殘，但符合自首減刑...

上屆選里長差5票…再次對壘2男都找幽靈人口助陣 基檢雙雙起訴

新北市歷次里長投票數不到300票的小里，何男在2018年挑戰連姓里長，輸5票落選。2022年再次對壘，兩人為增加勝算，竟...

影／聯結車載大型電子機件撞台66陸橋無法動彈 違規肇事開罰

桃園56歲營業半聯結車蔡姓司機今天上午帶領車隊載運大型電子機件至觀音，行經台66線西向17.4公里平鎮系統，疑未注意載貨...

台南男遭吊照仍上路 撞死機車騎士判10月

李姓男子駕照經吊銷，前年12月7日下午3時仍駕駛自小貨車，沿台南北區觀海橋內側由北往南行駛，疏未保持安全距離，與同向外出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。