北市女子地下美食街取消披薩 遭諷「可憐138元付不起」…怒告2罪
18歲詹姓女子日前跟朋友至北市中山區誠品南西地下美食街，因點Pizza不耐久候要取消，孰料店員張姓女子不爽，怒嗆「妳們很可憐」、「138元也付不起」等語，更持披薩刀揮舞報警。警方到場，告知被害者權益，受理3人提告的妨害名譽等罪依法偵辦。
中山警方指出，6日晚上6點多獲報，誠品南西B1有吵架糾紛，到場發現是消費糾紛，顧客詹女指出，因不知道Pizza要等10分鐘那麼久，跟店家說要取消，沒想到被出言羞辱。
詹女表示，女店員沒有告知等候時間，其他客人詢問後得知要等10分鐘，考量店家只有一個烤盤，且在烤上一批客人的披薩，再次詢問得到「要再10分鐘」。
詹女說，因為前面還有一批披薩，評估至少要20分鐘，由於還沒有結帳，跟店員說「妳沒有拆開我們的那份，那我們不用了，謝謝」，沒想到女店員馬上瞬間情緒失控大叫，還嗆「妳們很可憐」、「138元也付不起」等語。
警方表示，詹女等3人認為被言語羞辱涉及公然侮辱，期間店員爭論時還手持披薩刀揮舞涉及恐嚇，到場告知權益後，3人隨即至派出所提告妨害名譽、恐嚇罪，依規定受理，將通知店員31歲張姓女子到案說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言