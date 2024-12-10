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太平偵查隊長涉紅白單貪汙…檢調帶20人 市警局：不護短

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中地檢署在今年9月間偵辦六分局巡佐、警員等人，涉嫌利用紅、白單轉換方式，涉嫌貪汙圖利，經帶回12人後，涉案李姓巡佐遭羈押，檢調今天再有行動，並分多路，陸續通知、帶回涉案20名警職人員，其中涉案層級最高的是太平警分局偵查隊長金桂明，金因過去曾擔任西屯所長，檢調此次行動判斷與此有關。

台中市警局督察室說明，今年9月4日台中地檢署檢察官，指揮警政署政風室、市警局督察室等單位，共同偵辦第六警分局西屯所李姓巡佐等人，在2019年至2023年期間疑涉製單違法案，經後續比對、分析後發現另有員警涉案，今天再由檢察官指揮，展開搜索、通知行動，搜索13名警職人員的服務地、住居所，另外7名警職人員通知到案，其中一人是太平警分局偵查隊長，其餘涉案人是警員。

督察室表示，涉案員警之前是於在西屯所任職期間，涉及本案，因職務調動而調任至目前所屬單位服務，並非多個單位同時涉及本案，此案是市警局自清自檢發現後，陳報內政部警政署政風室，報請台中地檢署指揮偵辦。

督察室指出，警紀是警察命脈，本於「自檢自查、警紀警辦」的原則，主動積極查處，全力配合後續調查偵辦，絕不護短，追究相關人員考監不周責任，展現維持警紀的決心。

台中市警方爆發集體貪汙案，台中地檢署在今年9月間，指揮廉政署、調查局兵分多路赴各分局、派出所搜索，帶回李姓巡佐等12人，認定李在第警六分局任職期間，涉利用取締交通違規，將開立白單轉為罰額較低的紅單，檢方複訊後依貪汙圖利、公務員偽造文書罪嫌將李聲押禁見，檢調今天又展開第二波搜索行動。

台中市警局第六警分局西屯所涉及紅白單貪汙案，檢調今展開第二波搜索。圖／本報資料照
台中市警局第六警分局西屯所涉及紅白單貪汙案，檢調今展開第二波搜索。圖／本報資料照

台中市 廉政署 檢察官 警察 貪汙

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