太平偵查隊長涉紅白單貪汙…檢調帶20人 市警局：不護短

台中地檢署在今年9月間偵辦六分局巡佐、警員等人，涉嫌利用紅、白單轉換方式，涉嫌貪汙圖利，經帶回12人後，涉案李姓巡佐遭羈押，檢調今天再有行動，並分多路，陸續通知、帶回涉案20名警職人員，其中涉案層級最高的是太平警分局偵查隊長金桂明，金因過去曾擔任西屯所長，檢調此次行動判斷與此有關。

台中市警局督察室說明，今年9月4日台中地檢署檢察官，指揮警政署政風室、市警局督察室等單位，共同偵辦第六警分局西屯所李姓巡佐等人，在2019年至2023年期間疑涉製單違法案，經後續比對、分析後發現另有員警涉案，今天再由檢察官指揮，展開搜索、通知行動，搜索13名警職人員的服務地、住居所，另外7名警職人員通知到案，其中一人是太平警分局偵查隊長，其餘涉案人是警員。

督察室表示，涉案員警之前是於在西屯所任職期間，涉及本案，因職務調動而調任至目前所屬單位服務，並非多個單位同時涉及本案，此案是市警局自清自檢發現後，陳報內政部警政署政風室，報請台中地檢署指揮偵辦。

督察室指出，警紀是警察命脈，本於「自檢自查、警紀警辦」的原則，主動積極查處，全力配合後續調查偵辦，絕不護短，追究相關人員考監不周責任，展現維持警紀的決心。