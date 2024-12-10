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得不償失…為賺2千元亂倒垃圾 新竹男遭判刑6個月

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹市一名古姓男子，受業主委託以1萬元清運垃圾、廢棄家具，沒想到古男為了省下垃圾清運處理費，竟然不按照廢棄物清理法規定清運，而是把垃圾載到竹北市隨意傾倒，事後實際賺到2千元工資，沒想到犯行被發現，雖坦承犯行，但仍遭法官重判6個月有期徒刑。

判決書指出，古姓男子未取得清除廢棄物業務許可者，卻仍然在去年12月，承接一名業主委託，由古男幫忙清除新竹市住家的廢棄家具、木板等垃圾，並約定以1萬元為廢棄物清運費用，沒想到古男收到1萬元後，卻駕駛不詳車輛，直接將垃圾載到新竹縣竹北市某空地傾倒。

古男以為沒人發現，但仍遭新竹縣環保局會同警方當天就發現，古男向法官坦承，業主委託他運送廢棄物，他向業主收了1萬元，其中8千元是車資，剩下的就是他們的工資。

法官認為，沒收犯罪所得並非刑罰，主要目的是在於剝奪犯罪所得，以預防犯罪，因此沒收犯罪所得不問成本，就應該全部沒收，所以古男雖然收到其中8千元是車資，但仍遭法官裁定沒收全部犯罪所得1萬元。

古男雖坦承犯行，且事發後也將廢棄物清理完畢，不過法官衡量他的犯行，以及古男自述自己是高中畢業程度，打零工維生，因此判處他6個月有期徒刑，得易科罰金、全案仍可上訴。

新竹地院。本報資料照片
新竹地院。本報資料照片

廢棄物 新竹 竹北

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